У Лондоні не виключають, що конфісковані будинки російських олігархів віддадуть українським біженцям

Розкішні маєтки російських олігархів можуть бути конфісковані без виплат компенсацій, а потім у них поселять біженців із України, які рятуються від війни

Британський політик Майкл Гоув, член консервативної партії, який обіймав посаду лорда-канцлера у 2017-2019 рр. і був міністром юстиції декількома роками раніше, заявив, що розробляє додаткові санкції проти російських олігархів, пов'язаних із Володимиром Путіним. Про це пише Daily Mail.

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Майно може бути конфісковане назавжди без виплати державою компенсації. Кабінет міністрів із ентузіазмом поставився до цієї ідеї, але юристи попереджають про деякі проблеми через підрив основних прав власності.

Потенційно, якщо це все-таки станеться, то розкішні маєтки російських олігархів у Великій Британії можуть бути використані для розміщення в них українських біженців. Тим більше, що раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна готова прийняти українців, які рятуються від війни, яку розпочала Росія.

Потенційно вони можуть бути використані для розміщення українських біженців, і Борис Джонсон пообіцяв, що Великобританія прийме сотні тисяч, які рятуються від російського вторгнення. Також обговорювали можливість розміщення українських біженців у будь-яких об'єктах, які будуть "у користуванні держави".

Утім деякі ЗМІ зазначають, що в Парламенті вважають, що нерухомість було б вигідніше продати та використати виручені кошти для покупки іншого житла.

Ліз Трасс, міністерка закордонних справ Великобританії, заявила в понеділок, 28 лютого, що уряд опрацьовує "чорний список" пов'язаних із Путіним олігархів для введення санкцій.

Проте висловлювалися критичні зауваження щодо того, що процес тягнеться надто довго, і багато з них уже почали позбавлятися своїх активів.

Так, один із найбагатших олігархів Росії та колишній губернатор Чукотки Роман Абрамович продає футбольний клуб "Челсі" за 3 мільярди фунтів стерлінгів. Окрім того, на продаж піде й лондонська елітна нерухомість Абрамовича. ФК він фінансував понад 19 років.