В Лондоне не исключают, что конфискованные дома российских олигархов отдадут украинским беженцам

Роскошные особняки российских олигархов могут быть конфискованы без выплат компенсаций, а затем в них поселят беженцев из Украины, которые спасаются от войны

Британский политик Майкл Гоув, член консервативной партии, который занимал пост лорда-канцлера в 2017-2019 гг., и был министром юстиции несколькими годами ранее, заявил, что разрабатывает дополнительные санкции против российских олигархов, связанных с Владимиром Путиным. Об этом пишет Daily Mail.

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Имущество может быть конфисковано навсегда без выплаты государством компенсации. Кабинет министров с энтузиазмом отнесся к этой идее, но юристы предупреждают о некоторых проблемами из-за подрыва основных прав собственности.

Потенциально, если это все-таки произойдет, то роскошные особняки российских олигархов в Великобритании могут быть использованы для размещения в них украинских беженцев. Тем более, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова принять украинцев, спасающихся от войны, начатой Россией.

Потенциально они могут быть использованы для размещения украинских беженцев, и Борис Джонсон пообещал, что Великобритания примет сотни тысяч спасающихся от российского вторжения. Также обсуждалась возможность размещения украинских беженцев в любых объектах, которые будут "в пользовании государства".

Впрочем, некоторые СМИ отмечают, что в Парламенте считают, что недвижимость было бы выгодней продать и использовать вырученные средства для покупки другого жилья.

Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, заявила в понедельник, 28 февраля, что правительство прорабатывает "черный список" связанных с Путиным олигархов для введения санкций.

Однако высказывались критические замечания по поводу того, что процесс тянется слишком долго, и многие из них, уже начали избавляться от своих активов.

Так, один из самых богатых олигархов России, и бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович продает футбольный клуб "Челси" за 3 миллиардов фунтов стерлингов. Кроме того, на продажу пойдет и лондонская элитная недвижимость Абрамовича. ФК он финансировал более 19 лет.