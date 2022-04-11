Суд во Львове передал арестованную в Хорватии яхту Медведчука АРМА

Яхта Royal Romance была передана в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами судом во Львове. Где находится ее хозяин – неизвестно

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Яхта украинского олигарха Виктора Медведчука Royal Romance была задержана в курортном хорватском городе Риека еще 16 марта. 11 апреля 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда города Львова Сергей Гирич вынес решение передать арестованное имущество Агентству по розыску и управлению активами. Об этом пишет "Украинская правда".

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16 марта 2022 года на это имущество Медведчука был наложен арест в уголовном производстве. В этом производстве от 19.09.2016 осуществляется досудебное расследование в отношении Виктора Медведчука, Владимира Демчишина, Сергея Кузяры и Петра Порошенко о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

[ + – ] Решение суда Фото: скриншот

По последним данным, яхтой Royal Romance владела компания Fregata Marine Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. Ее конечным бенефициаром была жена Медведчука Оксана Марченко. Позже яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd, также зарегистрированной на Маршалловых островах.

[ + – ] Яхта Медведчука Фото: Yacht Charter Fleet

Напомним, Оксана Марченко выехала из Украины в Беларусь еще 18 марта. Вероятно, она может находится в Москве, но подтверждений этому нет.

Сам Виктор Медведчук, кум президента РФ, сбежал из-под домашнего ареста после вторжения ВС РФ в Украину. Его местонахождение неизвестно.

7 апреля было арестовано имущество Оксаны Марченко в Закарпатской области. Речь идет о даче "Медвежья дубрава", картинах и транспортных средствах.