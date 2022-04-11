Суд у Львові передав арештовану в Хорватії яхту Медведчука АРМА

Яхту Royal Romance передав у розпорядження Агентству з розшуку та менеджменту активів суд у Львові. Де знаходиться її господар — невідомо

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Яхту українського олігарха Віктора Медведчука Royal Romance затримано в курортному хорватському місті Рієка ще 16 березня. 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич виніс рішення передати заарештоване майно Агентству з розшуку та менеджменту активів. Про це пише "Українська правда".

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16 березня 2022 року на це майно Медведчука накладено арешт у кримінальному провадженні. В цьому провадженні від 19.09.2016 триває досудове розслідування щодо Віктора Медведчука, Володимира Демчишина, Сергія Кузяри та Петра Порошенка щодо незаконного постачання вугілля з окупованих територій.

[ + – ] Рішення суду Фото: скриншот

За останніми даними, яхтою Royal Romance володіла компанія Fregata Marine Ltd, зареєстрована на Маршаллових островах. Її кінцевим бенефіціаром була дружина Медведчука Оксана Марченко. Пізніше яхта стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd, яка також зареєстрована на Маршаллових островах.

[ + – ] Яхта Медведчука Фото: Yacht Charter Fleet

Нагадаємо, Оксана Марченко виїхала з України до Білорусі ще 18 березня. Ймовірно, вона може перебувати в Москві, але підтверджень цьому немає.

Сам Віктор Медведчук, кум президента РФ, втік із-під домашнього арешту після вторгнення ЗС РФ до України. Його місцеперебування невідоме.

7 квітня заарештовано майно Оксани Марченко в Закарпатській області. Йдеться про дачі "Ведмежа діброва", картини та транспортні засоби.