Снігоходи, квартири та дача: в Україні заарештували майно Оксани Марченко (фото)

За інформацією правоохоронців, йдеться про понад 300 картин, автомобілі і дачу під назвою "Ведмежа діброва".

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Заарештовано активи бізнесу, кінцевим бенефіціаром якого є телеведуча Оксана Марченко, дружина українського мільярдера Віктора Медведчука. Про це повідомляють у Нацполіції.

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Сім квартир, два майнові комплекси, дорогі предмети мистецтва та транспортні засоби передадуть в управління агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

[ + – ] Майно, вилучене у "Ведмежій діброві" [ + – ] Майно, вилучене у "Ведмежій діброві"

Слідчі Головного слідчого управління з оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції наразі ведуть досудове розслідування.

Розслідують факти протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата та олігарха Віктора Медведчука.

Напередодні оперативники провели санкціоновані судом обшуки на об'єктах нерухомості, зареєстрованої на вищезгадане товариство, зокрема й на дачі Медведчука під назвою "Ведмежа діброва". Нагадаємо, вона знаходиться біля села Жденієво, що у Воловецькому районі Закарпатської області.

Правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих митців. Серед них роботи Бокшая, Ерделі, Глюка та інших, а також снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

[ + – ] Майно, вилучене у "Ведмежій діброві"

Також задоволено клопотання слідчих про арешт семи квартир та двох майнових комплексів. Вже готують клопотання до суду про накладення арешту на вилучене під час обшуків майно. Проходить розслідування при процесуальному керівництву Офісу Генерального прокурора.

Надалі арештовані активи передадуть до управління АРМА. Потім активи планують продати, а кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть використати для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ЗС РФ інфраструктури.

Нагадаємо, Оксана Марченко покинула Україну ще 18 лютого. Вона виїхала до Білорусі. Де її чоловік, Віктор Медведчук, — невідомо. Личаківський районний суд Львова 18 березня заочно заарештував голову політради партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука і зараз його розшукує СБУ.

Раніше, в Хорватії, заарештували яхту Медведчука під назвою "Royal Romance". Вона входить до п'ятірки найбільших супер'яхт світу, ніколи не була доступна для чартеру. Щороку її утримання коштує 15-20 мільйонів доларів.