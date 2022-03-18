Суд у Львові заочно заарештував Медведчука: його шукає спецгрупа

Голову політради ОПЗЖ розшукує спецгрупа співробітників СБУ й Офісу генпрокурора. Суддя ухвалив рішення за відсутності фігуранта справи.

Личаківський районний суд Львова 18 березня заочно заарештував голову політради партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань (ДБР).

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Суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу за відсутності фігуранта. Це передбачено ч. 6 ст. 193 Кримінального кодексу України, уточнили правоохоронці.

Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, нагадали в ДБР.

Нардепа розшукують. Правоохоронці просять повідомити, якщо з'явиться інформація про його місцезнаходження.

Медведчука шукає спецгрупа

За даними ЗМІ, Медведчука, який утік з-під домашнього арешту, шукає спеціальна група. Вона складається зі співробітників Служби безпеки й Офісу генерального прокурора України.

[ + – ] Медведчук вимкнув телефон і не виходить на зв'язок Фото: Пресслужба ОПЗЖ

Медведчук залишив будинок у день початку війни України та Росії — 24 лютого. Нардеп вимкнув телефон і з того часу не виходив на зв'язок.

Радник голови МВС Антон Геращенко говорив, що Медведчук мав інформацію про підготовку РФ повномасштабного вторгнення в Україну, тому його дружина Оксана Марченко залишила країну через білоруський кордон.

Нагадаємо, що в травні 2021 року Медведчуку та його колезі по фракції Тарасу Козаку повідомили про підозру в держзраді та спробі розграбування ресурсів України в тимчасово окупованому Росією Криму.

13 травня минулого року суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У листопаді суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. 8 жовтня Медведчуку повідомили про підозру в організації схем із закупівлі Україною вугілля з ОРДЛО. У цій справі йому призначили домашній арешт.