Суд во Львове заочно арестовал Медведчука: его ищет спецгруппа

Главу политсовета ОПЗЖ разыскивает спецгруппа сотрудников СБУ и Офиса генпрокурора. Судья вынес решение при отсутствии фигуранта дела.

Лычаковский районный суд Львова 18 марта заочно арестовал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).

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Судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения при отсутствии фигуранта. Это предусмотрено ч. 6 ст. 193 Уголовного кодекса Украины, уточнили правоохранители.

Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, напомнили в ГБР

Нардепа разыскивают. Правоохранители просят сообщить, если появится информация о его местонахождении.

Медведчука ищет спецгруппа

По данным СМИ, сбежавшего из-под домашнего ареста Медведчука ищет специальная группа. Она состоит из сотрудников Службы безопасности и Офиса генерального прокурора Украины.

[ + – ] Медведчук выключил телефон и не выходит на связь Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Медведчук покинул дом в день начала войны Украины с России — 24 февраля. Нардеп выключил телефон и с тех пор не выходил на связь.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что у Медведчука была информация о подготовке РФ полномасштабного вторжения в Украину, поэтому его жена Оксана Марченко покинула страну через белорусскую границу.

Напомним, что в мае 2021 года Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и попытке разграбления ресурсов Украины во временно оккупированном Россией Крыму.

13 мая прошлого года суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста. В ноябре суд изменил меру пресечения на личное обязательство. 8 октября, Медведчуку сообщили о подозрении в организации схем по закупке Украиной угля из ОРДЛО. В этом деле ему назначили домашний арест.