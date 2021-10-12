Госизмена Медведчука: нардепа отправили под домашний арест (видео)

Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде взятия под стражу или залога в размере 1 миллиарда гривен. Теперь нардеп должен круглосуточно находиться дома до 7 декабря.

Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 7 декабря включительно. Трансляция заседания, которое стартовало с опозданием, велась в прямом эфире.

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Меру пресечения избрали в деле о госизмене и о содействии терроризму (поставки угля из оккупированных территорий на украинские государственные предприятия). Офис генерального прокурора ходатайствовал о взятии Медведчука под стражу или назначении ему меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиарда гривен. Сторона защиты просила не применять никакой меры пресечения. Таким образом, суд не удовлетворил требование ни одной из сторон.

До этого Медведчук заявил, что его счета заблокированы, а потому он не в силах будет внести требуемый прокуратурой залог, если он будет назначен судом. При этом он утверждает, что взял с собой вещи на тот случай, если будет принято решение взять его под стражу.

"Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено в законе. Но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью так, как и боролся <…> Понятно, что этот миллиард не будет уплачен, и тогда абсолютно понятным является то, что Медведчук должен из-под домашнего ареста переместиться в реальный арест. Вот цель власти. Вот такая стратегическая задача стоит перед ними, когда они определяют залог в размере одного миллиарда", — заявил нардеп перед тем, как зайти в здание суда.

Уже в ходе заседания Медведчук заявил, что инкриминированные ему тяжкие обвинения полностью необоснованны, а дело является юридически никчемным.

"В данном случае речь идет не об отсутствии состава преступления, а об отсутствии самых событий преступления" — заявил политик.

Также он напомнил, что помог, как переговорщик, освободить многих граждан Украины из плена, но также с его помощью были освобождены пленные и со стороны противника.

Ранее Фокус рассказывал, что Виктору Медведчуку вручили новое подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Следствие обвиняет нардепа от ОПЗЖ в совершении действий, направленных на подрыв энергобезопасности Украины. Виктора Медведчука подозревают в участии в незаконных поставках угля из ОРДЛО в Украину.

Затем сообщалось, что Госбюро расследований вручило Медведчуку ходатайство об аресте с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен по делу о госизмене и поставках углях из ОРДЛО в Украину.