Госизмена Медведчука: депутату вручили новое ходатайство об аресте и залоге в 1 млрд гривен (фото)

Сторона обвинения настаивает на взятии под стражу нардепа от ОПЗЖ до 19 ноября 2021 года.

Госбюро расследований вручили народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку об аресте с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен по делу о госизмене и поставках углях из ОРДЛО в Украину. Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

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По его словам, Виктор Медведчук уже находится под домашним арестом и не нарушает ранее избранную судом меру пресечения. Ренат Кузьмин отметил, что по закону Фемида не может изменить меру пресечения подозреваемому на более тяжкую.

Нардеп от ОПЗЖ также заявил, что Виктор Медведчук не сможет внести залог в размере 1 млрд из-за санкций СНБО и назвал украинскую власть "садистской".

"И все это при том, что сначала эта садистская власть решением СНБО наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции, а теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО", — добавил соратник Виктора Медведчука в Facebook.

В ходатайстве, которое было согласовано с генпрокурором Ириной Венедиктовой, сторона обвинения настаивает на взятии под стражу нардепа Виктора Медведчука в пределах срока досудебного расследования — до 19 ноября 2021 года.

В случае внесения залога в размере 1 млрд гривен подозреваемый Виктор Медведчук обязан:

прибывать по каждому требованию в суд, органы досудебного расследования, к прокурору, следственному судье, а в случае невозможости явиться по уважительным причинам — заранее уведомить об этом;

не выезжать из Киева/Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

информировать следователей и прокуроров о смене места проживания/работы;

сдать на сохранение документы, позволяющие выезжать за границу;

носить электронный браслет.

[ + – ] Ходатайство Виктору Медведчуку

[ + – ] Ходатайство Виктору Медведчуку

Ранее Фокус рассказывал, что Виктору Медведчуку вручили новое подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Следствие обвиняет нардепа от ОПЗЖ в совершении действий, направленных на подрыв энергобезопасности Украины. Виктора Медведчука подозревают в участии в незаконных поставках угля из ОРДЛО в Украину.

Также Фокус сообщал, что СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к схеме поставок угля из ОРДЛО. Следственные действия в отношении топ-политиков будут проходить по делу, по которому нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили подозрение в госизмене.

Виктору Медведчуку ранее уже объявляли подозрение в государственной измене. 11 мая нардепа и его соратника по ОПЗЖ Тараса Козака обвинили в госизмене, попытке разграбления национальных ресурсов в Крыму и передаче секретных данных России.