СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к схеме поставок угля из ОРДЛО, — Баканов

Следственные действия в отношении топ-чиновников будут проходить по делу, по которому Виктору Медведчуку предъявили новое подозрение в госизмене.

СБУ проверит возможную причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к делу о незаконных поставках угля в Украину с оккупированных территорий. Об этом во время брифинга заявил председатель спецслужбы Иван Баканов.

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Иван Баканов предупредил, что на сегодняшний день нет оснований вручать топ-чиновникам подозрение по делу, по которому нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили новое подозрение в госизмене и содействию террористической деятельности.

По словам главы СБУ, правоохранители в интересах следствия не планируют разглашать других фигурантов дела. Однако, силовые ведомства не могут не проверить возможную причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к делу о поставках угля из ОРДЛО.

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой — сложный вопрос. Действительно, на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно", — подчеркнул Баканов.

Подытоживая, председатель СБУ добавил, что если в ходе следствия будут собраны доказательства причастности Порошенко и Гонтаревой к делу, по которому Виктору Медведчуку объявили подозрение в госизмене, руководители силовых ведомств проведут новый брифинг для представителей СМИ.

[ + – ] Брифинг главы СБУ и ОГПУ по новому подозрению Виктору Медведчуку

Ранее Фокус сообщал, что нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявили новое подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. По данным следствия, Виктор Медведчук совершал действия, направленные на подрыв энергобезопасности Украины.

Нардепа от ОПЗЖ подозревают в участии в незаконных поставках угля из ОРДЛО в Украину, а сторона обвинения будет требовать арест или залог в размере 1 млрд гривен.

Также Фокус рассказывал, что Виктору Медведчуку ранее объявляли подозрение в госизмене. Нардепа и его коллегу по ОПЗЖ Тараса Козака обвинили в государственной измене, попытке разграбления национальных ресурсов в Крыму и передаче секретных данных РФ.