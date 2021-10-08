СБУ перевірить причетність Порошенка та Гонтаревої до схеми поставок вугілля з ОРДЛО, — Баканов

Слідчі дії щодо топчиновників будуть проходити у справі, за яку Віктору Медведчуку пред'явили нову підозру в зраді.

СБУ перевірить можливу причетність п'ятого президента Петра Порошенка й ексглави НБУ Валерії Гонтаревої до справи про незаконні постачання вугілля в Україні з окупованих територій. Про це під час брифінгу заявив голова спецслужби Іван Баканов.

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Іван Баканов попередив, що на сьогоднішній день немає підстав вручати топчиновникам підозри у справі, за якою нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку вручили нову підозру в зраді та сприянні терористичної діяльності.

За словами глави СБУ, правоохоронці в інтересах слідства не планують розголошувати інших фігурантів справи. Однак, силові відомства не можуть не перевірити можливу причетність п'ятого президента Петра Порошенка й ексглави НБУ Валерії Гонтаревої до справи про постачання вугілля з ОРДЛО.

"У частині питання щодо Петра Олексійовича і пані Гонтаревої — складне питання. Дійсно, на сьогоднішній день ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом із тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо", — підкреслив Баканов.

Підсумовуючи, голова СБУ додав, що якщо в процесі слідства будуть зібрані докази причетності Порошенка та Гонтаревої до справи, за якою Віктору Медведчуку оголосили підозру в зраді, керівники силових відомств проведуть новий брифінг для представників ЗМІ.

[ + – ] Брифінг голови СБУ й ОГПУ за новою підозрою Віктору Медведчуку

Раніше Фокус повідомляв, що нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку пред'явили нову підозру в зраді та сприянні діяльності терористичної організації. За даними слідства, Віктор Медведчук робив дії, спрямовані на підрив енергобезпеки України.

Нардепа від ОПЗЖ підозрюють в участі в незаконних поставках вугілля з ОРДЛО в Україні, а сторона звинувачення вимагатиме арешт або заставу в розмірі 1 млрд гривень.

Також Фокус розповідав, що Віктору Медведчуку раніше оголошували підозру в зраді. Нардепа і його колегу по ОПЗЖ Тараса Козака звинуватили в державній зраді, спробі пограбування національних ресурсів у Криму і передаванні секретних даних РФ.