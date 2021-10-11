Держзрада Медведчука: депутату вручили нове клопотання про арешт та заставу в 1 млрд гривень (фото)

Сторона звинувачення наполягає на взятті під варту нардепа від ОПЗЖ до 19 листопада 2021 року.

Держбюро розслідувань вручило народному депутату від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Віктору Медведчуку клопотання про арешт з можливістю внесення застави в 1 млрд гривень у справі про держзраду і постачання вугілля з ОРДЛО в Україну. Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

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За його словами, Віктор Медведчук вже перебуває під домашнім арештом і не порушує раніше обраний судом запобіжний захід. Ренат Кузьмін зазначив, що згідно із законом Феміда не може змінити запобіжний захід підозрюваному на більш тяжкий.

Нардеп від ОПЗЖ також заявив, що Віктор Медведчук не зможе внести заставу в розмірі 1 млрд через санкції РНБО і назвав українську владу "садистською".

"І все це при тому, що спочатку ця садистська влада рішенням РНБО наклала на Медведчука санкції і заборонила йому здійснювати будь-які фінансові операції, а тепер вимагає внести заставу, свідомо знаючи, що перерахувати він її не зможе, навіть якщо і збере потрібну суму: банк просто не прийме платіж через заборону РНБО", — додав соратник Віктора Медведчука у Facebook.

У клопотанні, яке було погоджено з генпрокурором Іриною Венедіктовою, сторона звинувачення наполягає на взятті під варту нардепа Віктора Медведчука в межах терміну досудового розслідування — до 19 листопада 2021 року.

У разі внесення застави в розмірі 1 млрд гривень підозрюваний Віктор Медведчук зобов'язаний:

прибувати на кожну вимогу до суду, органів досудового розслідування, до прокурора, слідчого судді, а в разі неможливості з'явитися з поважних причин — завчасно повідомити про це;

не виїжджати з Києва/Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

інформувати слідчих і прокурорів про зміну місця проживання/роботи;

здати на зберігання документи, що дозволяють виїжджати за кордон;

носити електронний браслет.

[ + – ] Клопотання Віктору Медведчуку

[ + – ] Клопотання Віктору Медведчуку

Раніше Фокус розповідав, що Віктору Медведчуку вручили нову підозру в зраді і сприянні діяльності терористичної організації. Слідство звинувачує нардепа від ОПЗЖ у здійсненні дій, спрямованих на підрив енергобезпеки України. Віктора Медведчука підозрюють в участі в незаконних постачаннях вугілля з ОРДЛО в Україну.

Також Фокус повідомляв, що СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до схеми постачань вугілля з ОРДЛО. Слідчі дії щодо топполітиків проходитимуть у межах справи, у якій нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку вручили підозру в зраді.

Віктору Медведчуку раніше вже оголошували підозру в державній зраді. 11 травня нардепа та його соратника з ОПЗЖ Тараса Козака звинуватили в державній зраді, спробі пограбування національних ресурсів у Криму і передачі секретних даних Росії.