Держзрада Медведчука: нардепа відправили під домашній арешт (відео)

Прокуратура вимагала для політика запобіжний захід у вигляді взяття під варту або застави в розмірі 1 мільярда гривень. Тепер нардеп повинен цілодобово перебувати вдома до 7 грудня.

Печерський районний суд Києва обрав депутату Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 7 грудня включно. Трансляція засідання, яке стартувало із запізненням, велася в прямому ефірі.

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Запобіжний захід обрали у справі про держзраду та про сприяння тероризму (поставки вугілля з окупованих територій на українські державні підприємства). Офіс генерального прокурора клопотав про взяття Медведчука під варту або призначення йому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1 мільярда гривень. Сторона захисту просила не застосовувати ніякого запобіжного заходу. Таким чином, суд не задовольнив вимогу жодної зі сторін.

До цього Медведчук заявив, що його рахунки заблоковані, а тому він не в силах буде внести необхідну прокуратурою заставу, якщо вона буде призначена судом. При цьому він стверджує, що взяв із собою речі на той випадок, якщо буде прийнято рішення взяти його під варту.

"Все взяв, до всього готовий, все буду робити, як буде встановлено в законі. Але при цьому буду далі продовжувати боротися з цією владою так, як і боровся <...> Зрозуміло, що цей мільярд не буде сплачено, і тоді абсолютно зрозумілим є те, що Медведчук повинен з-під домашнього арешту переміститися в реальний арешт. Ось мета влади. Ось така стратегічна задача стоїть перед ними, коли вони визначають заставу в розмірі одного мільярда", — заявив нардеп перед тим, як зайти в будівлю суду.

Уже в ході засідання Медведчук заявив, що інкриміновані йому тяжкі звинувачення повністю безпідставні, а справа є юридично нікчемною.

"У цьому випадку йдеться не про відсутність складу злочину, а про відсутність самих подій злочину", — заявив політик.

Також він нагадав, що допоміг як парламентер звільнити багатьох громадян України з полону, але також із його допомогою були звільнені полонені і з боку противника.

Раніше Фокус розповідав, що Віктору Медведчуку вручили нову підозру в зраді і сприянні діяльності терористичної організації. Слідство звинувачує нардепа від ОПЗЖ у здійсненні дій, спрямованих на підрив енергобезпеки України. Віктора Медведчука підозрюють в участі в незаконних поставках вугілля з ОРДЛО в Україну.

Потім повідомлялося, що Держбюро розслідувань вручило Медведчуку клопотання про арешт із можливістю внесення застави в 1 млрд гривень у справі про держзраду та постачання вугілля з ОРДЛО в Україну.