Снегоходы, квартиры и дача: в Украине арестовали имущество Оксаны Марченко (фото)

По информации правоохранителей, речь идет о более 300 картинах, автомобилях и даче под названием "Медвежья дубрава".

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Арестованы активы бизнеса, конечным бенефициаром которого является телеведущая Оксана Марченко, супруга украинского миллиардера Виктора Медведчука. Об этом сообщают в Нацполиции.

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Семь квартир, два имущественных комплекса, дорогостоящие предметы искусства и транспортные средства будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

[ + – ] Имущество, изъятое в "Медвежьей дубраве" [ + – ] Имущество, изъятое в "Медвежьей дубраве"

Следователи Главного следственного управления по оперативному сопровождению сотрудников Департамента стратегических расследований Нацполиции в данный момент ведут досудебное расследование.

Расследуют факты противоправных действий должностных лиц товарищества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата и олигарха Виктора Медведчука.

Накануне оперативники провели санкционированные судом обыски на объектах недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое товарищество, в том числе и на даче Медведчука под названием "Медвежья дубрава". Напомним, она находится у села Ждениево, в Воловецком районе Закарпатской области.

Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников. Среди них работы Бокшая, Эрдели, Глюка и прочих, а также снегоходы, квадроциклы и автомобили.

[ + – ] Имущество, изъятое в "Медвежьей дубраве"

Также было удовлетворено ходатайство следователей об аресте семи квартир и двух имущественных комплексов. Уже готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество. Проходит расследование при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА. В дальнейшем активы планируется продать, а средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной ВС РФ инфраструктуры.

Напомним, Оксана Марченко покинула Украину еще 18 февраля. Она выехала в Беларусь. Где находится ее супруг, Виктор Медведчук, — неизвестно. Лычаковский районный суд Львова 18 марта заочно арестовал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и сейчас его разыскивает СБУ.

Ранее, в Хорватии, была арестована яхта Медведчука под названием Royal Romance. Она входит в пятерку крупнейших суперяхт мира, никогда не была доступна для чартера. Каждый год ее содержание обходится в 15-20 миллионов долларов.