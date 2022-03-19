Гроші друзів Путіна можуть направити на відновлення України після війни, – Bloomberg

За інформацією журналістів, активи російських олігархів уже заморожені, а питання їхньої передачі перебуває на стадії вивчення.

Гроші російських олігархів, які опинилися під санкціями, можуть бути спрямовані на відновлення України після війни. Наразі цю можливість обговорюють офіційні особи Європейського Союзу, повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох осіб, які знайомі з питанням.

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За інформацією видання, ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не прийняте, проте джерела стверджують, що однією з можливостей було б використати активи для фінансування військових репарацій. Будь-яке рішення про те, як поводитися з активами, зрештою має бути прийняте державами-членами.

"Наразі активи тільки заморожені. Президентка не просила, щоб це було вивчено", — заявив у коментарі прессекретар президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн Ерік Мамер.

Після початку Росією військового вторгнення в Україну 24 лютого десятки олігархів, наближених до президента Володимира Путіна, опинилися під санкціями ЄС. Декілька держав-членів Євросоюзу розпочали арешти нерухомості та яхт магнатів, серед яких опинилися глава російського державного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов, мільярдери Андрій Мельниченко, Роман Абрамович, Алішер Усманов, глава нафтового гіганта "Роснефть" Ігор Сєчин. Без яхти залишився й кум Путіна, український політик Віктор Медведчук, а також російський пропагандист Володимир Соловйов, який втратив дві свої вілли, зокрема й на озері Комо.

У результаті лише Італія заморозила активи на суму близько 780 мільйонів євро ($862 мільйони доларів).

Нинішній режим санкцій дає змогу заморожувати активи, і в четвер ЄС оголосив про створення цільової групи "Заморозити та заарештувати" для обміну інформацією між державами-членами з метою ефективнішого здійснення заходів.

Згідно із заявою, опублікованою виконавчим органом блоку, щоб оголосити про ініціативу, цільова група "прагне зробити ще один крок: вона координуватиме дії держав-членів із захоплення і, якщо цього вимагає національне законодавство, конфіскацію активів перерахованих російських і білоруських олігархів". Крім європейської цільової групи, ЄС також працюватиме з країнами "Великої сімки", включаючи США й Австралію, над РЕПО – робочою групою "Російські еліти, довірені особи та олігархи" – для координації зусиль щодо виявлення активів тих фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, та вжити "правових заходів для виявлення, припинення, заморожування, арешту та, за необхідності, конфіскації або конфіскації" їхніх активів, ідеться в пресрелізі.

Обговорення відбувається на тлі зростання стурбованості щодо здатності України підтримувати свої військові операції та надавати послуги своїм громадянам, особливо з урахуванням того, що її можливості щодо випуску облігацій на міжнародному ринку значно обмежені.

Окремо президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив у п'ятницю, що говорив із президентом України Володимиром Зеленським про можливість створення Фонду солідарності з Україною. За словами іншого чиновника, такий механізм забезпечить короткострокову ліквідність для оборонних і базових послуг країни, а також оплати довгострокових інвестицій у відновлення економіки. Мішель сказав, що партнери можуть зробити свій внесок через міжнародну конференцію донорів.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США схвалила термінове виділення Україні фінансової допомоги в розмірі $13,6 млрд у межах загального пакету фінансування урядових програм на $1,5 трильйона.

Ще 16 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив про те, що збитки, які Росія завдала Україні, перевищує $565 млрд, проте зараз ця сума зросла ще більше.