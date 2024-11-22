З басейном і кінотеатром: який вигляд має розкішний ядерний бункер на 15 поверхів під землю

У бункері, переобладнаному з ракетної шахти, пропонують 12 квартир. Ціни на них варіюються від 1,5 до 4,5 млн доларів США.

Посеред полів в американському Канзасі розташований найрозкішніший і найвражаючіший ядерний бункер, який коли-небудь бачив світ, під назвою Survival Condo ("Квартира для виживання"), переобладнаний із шахти міжконтинентальної балістичної ракети Atlas. Про це пише Daily Star.

Щоб потрапити до притулку, потрібно пройти через восьмитонні сталеві двері, спуститися на глибину 60 метрів і опинитися в 15-поверховій будівлі зі всілякими зручностями, які коли-небудь можуть знадобитися.

Ракетна шахта Raven Ridge 11 була куплена в 2008 році за 300 000 доларів. Після "реновації" до 2012 року вона перетворилася на бункер на мінус 15 поверхів з аквапонічним комплексом для тіляпії, городами, продуктовим магазином, басейном, театром, бібліотекою, тренажерним залом, сауною, паровою лазнею, тюремною камерою, скеледромом, баром, трирічним запасом їжі і 12 квартирами для 75 осіб.

Вартість проєкту, який належить некомерційній організації Raven Ridge of Kansas Site 11, Inc., склала 20 мільйонів доларів.

На об'єкті також є тир, три збройові склади, кімната для дезактивації, установка для видалення вулканічного попелу, фільтрація води методом зворотного осмосу і дистанційно керована гвинтівка на снайперському посту на даху об'єкта для захисту бункера. Також там є два броньовані автомобілі, включно з тактичною вантажівкою Pit-Bull VX.

Крім того, там є невеликі квартири для невказаної кількості обслуговуючого персоналу.

Пережити апокаліпсис зі стилем коштуватиме недешево: квартири продаються за ціною 3 млн доларів.

Як запевняють у самій компанії, за 3 млн можна отримати цілий поверх, що містить близько 170 квадратних метрів житлової площі для 6-10 осіб із 3 спальнями, 2 ванними кімнатами, кухнею, їдальнею та вітальнею. Однак можна купити половину поверху за 1,5 млн або ж пентхаус, розташований на двох рівнях за ціною від 4,5 млн.

Нагадаємо, бізнесмен із Британії Джон Грейвс придбав ядерний бункер у гарному стані, оснащений усім необхідним для проживання. Притулок став сімейною "дачею".

Також Фокус писав про те, як мільярдери по всьому світу готуються до апокаліпсису. Вони будують таємні сховища і оточують їх ровами з рідиною, яку можна запалити, якщо до них спробує хтось прорватися.