Чоловік купив забетонований ядерний бункер і зробив дивовижне відкриття (фото)

Джон Грейвс продемонстрував, як відновлював бункер і надавав йому автентичного історичного вигляду. Замість модернізації він приділив увагу поверненню підземного укриття до його первісного стану.

37-річний Джон Грейвс, бізнесмен і батько трьох дітей із Великої Британії, придбав ядерний бункер, який, як виявилося, був запечатаний бетоном, але зберігся в хорошому стані. Про це пише Daily Star.

Цей притулок, який використовувався Королівським корпусом спостерігачів для відстеження радіоактивних матеріалів з 1964 по 1991 рік, знаходився під шаром бетону. Грейвс купив його три роки тому. Однак, пробивши бетон, він виявив, що внутрішній простір бункера залишився цілим і придатним для життя.

Грейвс з'явився на шоу "Дивовижні простори" Джорджа Кларка, де показав процес відновлення бункера та облаштування його в історичному стилі. Замість модернізації він зосередився на відновленні підземного сховища в його оригінальному вигляді — в дусі часів холодної війни.

"Ми завжди прагнули повернути його в такий стан, щоб він зберіг історичний дух. Я не хотів встановлювати сучасні технології — тільки тиша і усамітнення", — сказав британець.

Всередині було все для комфортного життя Фото: SWNS

Бункер Грейвса, відомий як Upton ROC, використовували для відстеження ядерних опадів, включно з радіоактивними матеріалами, що розповсюдилися після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. На той випадок, якби ядерна зброя була використана в Британії, спостерігачі в таких бункерах повинні були реєструвати спалахи світла і фіксувати радіоактивні опади, використовуючи спеціалізоване обладнання.

Грейвс розповів, що давно мріяв придбати один із 1500 подібних бункерів, розкиданих по всій країні. Коли один із них, недалеко від його будинку в Понтефракті, Західний Йоркшир, з'явився на ринку, він не проґавив можливості. Бункер став місцем для сімейного відпочинку, а територію навколо було упорядковано. Джон був здивований, що бункер зберіг сухість і залишався герметичним.

Бункер став місцем для сімейного відпочинку, а територію навколо було впорядковано Фото: SWNS

Бункер оснащений усім необхідним для проживання: старі металеві ліжка, меблі та предмети інтер'єру, що відповідають періоду. Він відновив оригінальне планування і навіть залишив запаси їжі, які давали змогу мешканцям провести два тижні під землею в разі ядерної загрози.

Бункер, оцінений у 15 000-20 000 фунтів стерлінгів, буде виставлено на продаж на аукціоні SDL Property Auctions 21 листопада. Ендрю Паркер, аукціоніст компанії, зазначив, що це рідкісний лот.

"У Великій Британії залишилося небагато таких ядерних бункерів, і продаж таких об'єктів викликає великий інтерес. Багато хто просто хоче поглянути на частину історії часів холодної війни, але є і серйозні покупці, готові зберегти шматочок історії", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що пожежну частину переробили на будинок вартістю близько $8 млн. Будівля, в якій знімали сцени культового фільму "Щоденники принцеси", пройшла довгий шлях від кінного пожежного депо до унікального будинку зі збереженими елементами та захопливими панорамними краєвидами.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.