Мужчина купил забетонированный ядерный бункер и сделал удивительное открытие (фото)

Джон Грейвс продемонстрировал, как восстанавливал бункер и придавал ему аутентичный исторический вид. Вместо модернизации он уделил внимание возвращению подземного укрытия к его первоначальному состоянию.

37-летний Джон Грейвс, бизнесмен и отец троих детей из Великобритании, приобрел ядерный бункер, который, как оказалось, был запечатан бетоном, но сохранился в хорошем состоянии. Об этом пишет Daily Star.

Это убежище, использовавшееся Королевским корпусом наблюдателей для отслеживания радиоактивных материалов с 1964 по 1991 год, находился под слоем бетона. Грейвс купил его три года назад. Однако, пробив бетон, он обнаружил, что внутреннее пространство бункера осталось целым и пригодным для жизни.

Грейвс появился на шоу "Удивительные пространства" Джорджа Кларка, где показал процесс восстановления бункера и обустройства его в историческом стиле. Вместо модернизации он сосредоточился на восстановлении подземного убежища в его оригинальном виде — в духе времен холодной войны.

"Мы всегда стремились вернуть его в такое состояние, чтобы он сохранил исторический дух. Я не хотел устанавливать современные технологии — только тишина и уединение", — сказал британец.

Внутри было все для комфортной жизни Фото: SWNS

Бункер Грейвса, известный как Upton ROC, использовался для отслеживания ядерных осадков, включая радиоактивные материалы, распространившиеся после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На тот случай, если бы ядерное оружие было использовано в Британии, наблюдатели в таких бункерах должны были регистрировать вспышки света и фиксировать радиоактивные осадки, используя специализированное оборудование.

Грейвс рассказал, что давно мечтал приобрести один из 1500 подобных бункеров, разбросанных по всей стране. Когда один из них, недалеко от его дома в Понтефракте, Западный Йоркшир, появился на рынке, он не упустил возможность. Бункер стал местом для семейного отдыха, а территория вокруг была благоустроена. Джон был удивлен, что бункер сохранил сухость и оставался герметичным.

Бункер стал местом для семейного отдыха, а территория вокруг была благоустроена Фото: SWNS

Бункер оснащен всем необходимым для проживания: старые металлические кровати, мебель и предметы интерьера, соответствующие периоду. Он восстановил оригинальную планировку и даже оставил запасы еды, которые позволяли обитателям провести две недели под землей в случае ядерной угрозы.

Бункер, оцененный в 15 000–20 000 фунтов стерлингов, будет выставлен на продажу на аукционе SDL Property Auctions 21 ноября. Эндрю Паркер, аукционист компании, отметил, что это редкий лот.

"В Великобритании осталось немного таких ядерных бункеров, и продажа подобных объектов вызывает большой интерес. Многие просто хотят взглянуть на часть истории времен холодной войны, но есть и серьезные покупатели, готовые сохранить кусочек истории", — сказал он.

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