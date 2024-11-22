С бассейном и кинотеатром: как выглядит роскошный ядерный бункер на 15 этажей под землю

В бункере, переоборудованном из ракетной шахты, предлагают 12 квартир. Цены на них варьируются от 1,5 до 4,5 млн долларов США.

Посреди полей в американском Канзасе находится самый роскошный и впечатляющий ядерный бункер, который когда-либо видел мир, под названием Survival Condo ("Квартира для выживания"), переоборудованный из шахты межконтинентальной баллистической ракеты Atlas. Об этом пишет Daily Star.

Чтобы попасть в убежище, нужно пройти через восьми тонные стальные двери, спустится на глубину 60 метров, и оказаться в 15-этажном здании со всевозможными удобствами, которые когда-либо могут понадобиться.

Ракетная шахта Raven Ridge 11 была куплена в 2008 году за 300 000 долларов. После "реновации" к 2012 году она превратилась в бункер на минус 15 этажей с аквапоническим комплексом для тиляпии, огородами, продуктовым магазином, бассейном, театром, библиотекой, тренажерным залом, сауной, паровой баней, тюремной камерой, скалодромом, баром, трехлетним запасом еды и 12 квартирами для 75 человек.

Стоимость проекта, который принадлежит некоммерческой организации Raven Ridge of Kansas Site 11, Inc., составила 20 миллионов долларов.

На объекте также есть тир, три оружейных склада, комната для дезактивации, установка для удаления вулканического пепла, фильтрация воды методом обратного осмоса и дистанционно управляемая винтовка на снайперском посту на крыше объекта для защиты бункера. Также там есть два бронированных автомобиля, включая тактический грузовик Pit-Bull VX.

Кроме того, там есть небольшие квартиры для неуказанного количества обслуживающего персонала.

Пережить апокалипсис со стилем будет стоить недешево: квартиры продаются по цене 3 млн долларов.

Как уверяют в самой компании, за 3 млн можно получить целый этаж, включающий около 170 квадратных метров жилой площади для 6-10 человек с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, кухней, столовой и гостиной. Однако можно купить половину этажа за 1,5 млн или же пентхаус, расположенный на двух уровнях при стоимости от 4,5 млн.

Напомним, бизнесмен из Британии Джон Грейвс приобрел ядерный бункер в хорошем состоянии, оснащенный всем необходимым для проживания. Убежище стало семейной "дачей".

Также Фокус писал о том, как миллиардеры по всему миру готовятся к апокалипсису. Они строят тайные убежища и окружают их рвами с жидкостью, которую можно воспламенить, если к ним попытается кто-то прорваться.