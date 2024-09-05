На аукцион выставили "уютный ядерный бункер": он кажется замечательным, если бы не одна деталь

Особую атмосферу укрытия даже дополнили тематической литературой и картиной с ядерным взрывом. За неординарное жилье могут заплатить более миллиона гривен, но в нем не хватает одной жизненно важной вещи.

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В Великобритании выставили на продажу "уютный ядерный бункер", но есть нюанс. Об этом сообщили в издании Daily Star.

Списанный бункер времен холодной войны пойдет с молотка как уникальное жилье. Однако любой покупатель должен быстро заметить, что в укрытии не хватает одного жизненно важного компонента для выживания под землей.

Участок должны продать на аукционе 26 сентября, его приблизительная цена — от 802 500 до 1 070 000 гривен. Помещение под землей было построено в 1950-х годах для спасения работников Королевского наблюдательного корпуса в случае нападения. Его вывели из эксплуатации в 1991 году.

Этот бункер — один из примерно 1500, построенных во времена холодной войны. Обещают, что он "в отличном состоянии". Участок расположен вблизи курортного города Бакстон графства Дербишир в Англии.

Лестница под люком ведет на глубину 6 метров под землю, где обустроена уютная комната-студия. В ней есть коврики, двуспальная кровать, много места для хранения, газовая плита для кемпинга, электрический обогреватель и запас пива.

Фото выставленного на продажу бункера Фото: TriangleNews

Причудливое жилище может "подкупить" такими необходимыми элементами интерьера как гигантская картина с изображением ядерного взрыва, бархатные шторы и дровник. Электричество и освещение, вероятно, питаются от "гигантской батареи".

Владелец бункера сможет наслаждаться длительное время вкусом различных консервов, а также развлекаться с тематической книгой. Внутри есть бинокль, телефон и старые схемы с инструкциями, оставленные на стенах.

Фото выставленного на продажу бункера Фото: TriangleNews Фото выставленного на продажу бункера Фото: TriangleNews

Участникам аукциона предлагают побороться за "кусочек истории Британии с прошлой войны". Известно, что бункер был рассчитан на проживание трех человек и спасение их от смерти из-за ядерной атаки. Еды и воды должно было хватить на 14 дней.

"Бункер безопасный, сухой и в исходном состоянии. Нынешний владелец отремонтировал и украсил его для нового владельца", — подчеркнули в его описании.

Однако одна деталь может очень усложнить проживание в списанном бункере, если придется использовать его по назначению — там нет туалета.

Напомним, на аукцион выставили 2 000 предметов, связанных с сериалом "Игра престолов". В частности, фанаты могут приобрести коричневое платье Серсеи Ланнистер или полный комплект доспехов Джейми Ланнистера.

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