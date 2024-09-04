От 500 до 20 тысяч: на аукционе продают одежду, оружие и реквизит из "Игры престолов" (фото)

Поклонники "Игры престолов" могут купить набор кандалов и цепей, которые касались кожи актеров во время съемок сериала по книгам Джорджа Мартина. Кто-то заплатит дороже и даст вторую жизнь платьям, в которых появлялась "Серсея Ланнистер".

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Аукционный дом Heritage выставил на продажу 2 тысячи предметов, связанных с сериалом "Игра престолов". Среди лотов есть бордовое платье Серсеи Ланнистер, стартовая цена которого — 15 тыс. долл. Самый дорогой лот — полный комплект доспехов Джейми Ланнистера стоимостью 20 тыс. долл. Какие самые дешевые лоты продают на аукционе и чем они заинтересуют поклонников, рассказали на портале Heritage.

3 сентября аукционный дом Heritage и телекомпания HBO объявили о продаже предметов, которые появлялись в сериале "Игра престолов". Поклонники смогут приобрести стальной меч Джона Сноу (11,5 тыс. долл.), золотую перчатку Джейми Ланнистера (5 тыс. долл.), кожаное платье повелительницы драконов Дейенерис Таргариен (15 тыс. долл.) и др. Дата аукциона — 10-12 октября 2024 года. Количество лотов — 900 шт., количество предметов — 2 тыс. шт., указано в статье с анонсом.

Организаторы перечислили категории предметов, которые выставляются на торги. Это костюмы, ювелирные изделия, оружие, доспехи, щиты. Указано, что эти вещи прошли сквозь весь сюжет: от первого появления Неда Старка до момента, когда Бран Старк становится правителем шести королевств.

"Аукцион охватывает почти каждого персонажа и почти каждую секунду сериала, от пилотного эпизода до финала сериала", — пояснили на портале Heritage.

На сайте аукционного дома можно увидеть все экспонаты, выставленные на продажу. На первой странице — самые дорогие лоты: меч Джефри Баратеона, доспехи Бриены Тарт, платья Серсеи Ланнистер.

Игра престолов — самые дорогие лоты аукциона Heritage Фото: Скриншот Игра престолов — костюмы и платья персонажей, которые продаются на аукционе Heritage Фото: Скриншот

Отдельно описаны неповторимые костюмы, которые появлялись на персонажах киноэпопеи. Указывается, что это результат "концептуальных визуализаций, обширных исследований и использования цвета для передачи статуса, сюжетной арки и окружения". Создатели костюмов рады, что одежда "будет иметь еще одну жизнь".

Игра престолов — доспехи персонажа сериала по произведению Джорджа Мартина Фото: Heritage Auctions Игра престолов — платье персонажки сериала по произведению Джорджа Мартина Фото: Heritage Auctions

Самые дешевые лоты стоят 500 долл., указано на портале аукциона. За такие минимальные средства, например, можно приобрести полный набор кандалов и цепей, которые надевались на героев "Игры престолов". Или стать владельцем кучи фальшивых золотых слитков дома Тайрелла.

Игра престолов — кандалы, которые использовались во время съемок Фото: Heritage Auctions Игра престолов — фальшивые "золотые слитки" Фото: Heritage Auctions

Отметим, в апреле 2024 года издание Screen Rant предупредило, что HBO не планирует снимать сиквел к "Игре престолов", предназначенном персонажу Джону Сноу. Актер Кит Харингтон объяснил, что причина такого решения — отсутствие интересной истории, которую можно было бы предложить поклонникам.

Напоминаем, Фокус посмотрел первые второй сезон сериала "Дом дракона" и поделился впечатлениями: оценил эмоции, сюжет, игру актеров.