Від 500 доларів до 20 тисяч: на аукціоні продають одяг, зброю та реквізит із "Гри престолів" (фото)

Шанувальники "Гри престолів" можуть купити набір кайданів і ланцюгів, які торкалися шкіри акторів під час зйомок серіалу за книгами Джорджа Мартіна. А хтось заплатить дорожче і дасть друге життя сукням, у яких з'являлася "Серсея Ланістер".

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Аукціонний дім Heritage виставив на продаж 2 тисячі предметів, пов'язаних із серіалом "Гра престолів". Серед лотів є брунатна сукня Серсеї Ланістер, стартова ціна якої — 15 тис. дол. Найдорожчий лот — повний комплект обладунків Джеймі Ланістера вартістю 20 тис. дол. Які найдешевші лоти продають на аукціоні і чим вони зацікавлять шанувальників, розповіли на порталі Heritage.

3 вересня аукціонний дім Heritage і телекомпанія HBO оголосили про продаж предметів, які з'являлись у серіалі "Гра престолів". Шанувальники зможуть придбати сталевий меч Джона Сноу (11,5 тис. дол.), золоту рукавицю Джеймі Ланістера (5 тис. дол.), шкіряну сукню повелительки драконів Деєнеріс Таргарієн (15 тис. дол.) та ін. Дата аукціону — 10-12 жовтня 2024 року. Кількість лотів — 900 шт., кількість предметів — 2 тис. шт., вказано у статті з анонсом.

Організатори перелічили категорії предметів, які виставляються на торги. Це костюми, ювелірні вироби, зброя, обладунки, щити. Зазначено, що ці речі пройшли крізь весь сюжет: від першої появи Неда Старка до моменту, коли Бран Старк стає правителем шести королівств.

"Аукціон охоплює майже кожного персонажа та майже кожну секунду серіалу, від пілотного епізоду до фіналу серіалу", — пояснили на порталі Heritage.

На сайті аукціонного дому можна побачити усі експонати, виставлені на продаж. На першій сторінці — найдорожчі лоти: меч Джефрі Баратеона, обладунки Брієни Тарт, сукні Серсеї Ланістер.

Гра престолів - найдорожчі лоти аукціону Heritage Фото: Скриншот Гра престолів - костюми та сукні персонажів, які продаються на аукціоні Heritage Фото: Скриншот

Окремо описані неповторні костюми, які з'являлися на персонажах кіноепопеї. Вказується, що це результат "концептуальних візуалізацій, обширних досліджень і використання кольору для передачі статусу, сюжетної арки й оточення". Творці костюмів втішені, що одяг "матиме ще одне життя".

Гра престолів - обладунки персонажа серіалу за твором Джорджа Мартіна Фото: Heritage Auctions Гра престолів - сукня персонажки серіалу за твором Джорджа Мартіна Фото: Heritage Auctions

Найдешевші лоти коштують 500 дол., вказано на порталі аукціону. За такі мінімальні кошти, наприклад, можна придбати повний набір кайданів і ланцюгів, які вдягали на героїв "Гри престолів". Або стати власником купи фальшивих золотих зливків дому Тайрелла.

Гра престолів - кайдани, які використовувались під час зйомок Фото: Heritage Auctions Гра престолів - фальшиві "золоті зливки" Фото: Heritage Auctions

Зазначимо, у квітні 2024 року видання Screen Rant попередило, що HBO не планує знімати сиквел до "Гри престолів", призначеному персонажу Джону Сноу. Актор Кіт Герінґтон пояснив, що причина такого рішення — відсутність цікавої історії, яку можна було б запропонувати шанувальникам.

Нагадуємо, Фокус подивився перші другий сезон серіалу "Дім дракона" і поділився враженнями: оцінив емоції, сюжет, гру акторів.