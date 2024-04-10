Сиквела про Джона Сноу не буде: Кіт Герінгтон засмутив шанувальників

Зірка серіалу "Гра престолів" повідомив, що серіал про його персонажа більше не обговорюється. НВО припинив розробку.

Related video

Кіт Герінгтон повідомив, що сиквел "Гри престолів" про Джона Сноу більше не перебуває в розробці. За даними Screen Rant, довгоочікуваний серіал із 37-річним Кітом Герінґтоном у головній ролі був виведений з активної розробки на HBO/MAX.

В інтерв'ю виданню британський актор підтвердив невтішні новини про продовження.

"Насправді я ніколи про це не говорив, тому що він ще перебував у розробці. Я не хотів, щоб стало відомо, що він розробляється, і я не хотів, щоб люди про це говорили, тоді як я ще не був упевнений, що сиквел зніматимуть", — зізнався Кіт.

Кіт Герінгтон і його дружина Роуз Леслі Фото: Getty Images

"Це питання не обговорюється, тому що ми всі не могли знайти підходящу історію, щоб розповісти, яка б нас усіх достатньо хвилювала. Тому ми вирішили поки що відкласти цю ідею. Можливо, в майбутньому коли-небудь ми до цього повернемося, але зараз ні. Він міцно стоїть на полиці", — зазначив актор.

Таким чином фентезійний серіал, знятий за романами Джорджа Мартіна, буде продовжений у приквелах, включно з "Будинком Дракона". Прем'єра другого сезону якого мала відбутися 16 червня.

Трейлер серіалу "Дім дракона"

Зйомки серіалу про Дунка і Егге мали розпочатися 3 червня в Белфасті, Північна Ірландія. Головні ролі в "Лицарі Семи Королівств" виконають Пітер Клаффі (сер Дункан Високий) і Декстер Сол Ансель (Егг). Декстеру Солу Анселю 9 років, і, незважаючи на вік, у нього значне портфоліо: одна з його останніх ролей — юний Коріолан у фільмі "Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій". Пітер Клаффі дуже високий (196 м), що відповідає опису його героя в книзі. Він грає в ірландському театрі, і з'являвся ролі Каллума в "Змові сестер Гарві".

Обидві серії засновані на новелах автора GOT (Game of Thrones) Джорджа Р. Р. Мартіна. Р. Р. Мартіна.

Повідомляють, що в пропонованому серіалі про Джона Сноу не було достатньо вихідного матеріалу від Мартіна після GOT, з якого можна було б намалювати сюжетну лінію після фіналу "Гри престолів" у 2019 році.

Наступного разу Герінгтона можна буде побачити в кримінальному трилері "Кров заради пилу", який вийде в кінотеатрах 19 квітня.

Трейлер фільму "Кров заради пилу"

Він грає комівояжера, який опиняється на небезпечному шляху після зустрічі з колишнім колегою зі свого темного минулого. У фільмі також знімаються Джош Лукас і Стівен Дорфф.

Тим часом Джордж Мартін, який все ще пише роман "Вітри зими" і має дописати останню книжку серії "Мрії про весну", заявив торік, що він все ще в процесі.

"Пишу ж я здебільшого тільки ту саму книжку... Хотів би писати так само швидко, як Бернард (письменник Бернард Корнуелл — ред.), але я вже затримався з цим чортовим романом на 12 років і продовжую просуватися насилу. Зараз я закінчив близько 1100 сторінок, а попереду ще сотня (сотні?). Книжка величезна, треба було мені перші романи робити поменше. Так чи інакше, саме їй я приділяю більшу частину свого робочого часу", — заявив письменник.

Нагадаємо, раніше було проведено опитування, щоб з'ясувати, кого глядачі ненавидять найбільше з екранних персонажів. Виявилося, що "Гра престолів" лідирує. Там таких персонажів троє.