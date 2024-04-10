Сиквела про Джона Сноу не будет: Кит Харингтон огорчил поклонников

Звезда сериала "Игра престолов" сообщил, что сериал про его персонажа больше не обсуждается. НВО прекратил разработку.

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Кит Харингтон сообщил, что сиквел "Игры престолов" о Джоне Сноу больше не находится в разработке. По данным Screen Rant, долгожданный сериал с 37-летним Китом Харингтоном в главной роли был выведен из активной разработки на HBO/MAX.

В интервью изданию британский актер подтвердил неутешительные новости о продолжении.

"На самом деле я никогда об этом не говорил, потому что он еще находился в разработке. Я не хотел, чтобы стало известно, что он разрабатывается, и я не хотел, чтобы люди об этом говорили, тогда как я еще не был уверен, что сиквел будут снимать", — признался Кит.

Кит Харингтон и его жена Роуз Лесли Фото: Getty Images

"Этот вопрос не обсуждается, потому что мы все не могли найти подходящую историю, чтобы рассказать, которая нас всех достаточно волновала. Поэтому мы решили пока отложить эту идею. Возможно, в будущем когда-нибудь мы к этому вернемся, но сейчас нет. Он прочно стоит на полке", — отметил актер.

Таким образом фэнтезийный сериал, снятый по романам Джорджа Мартина, будет продолжен в приквелах, включая "Дом Дракона". Премьера второго сезона которого должна была состояться 16 июня.

Трейлер сериала "Дом дракона"

Съемки сериала о Дунке и Эгге должны были начаться 3 июня в Белфасте, Северная Ирландия. Главные роли в "Рыцаре Семи Королевств" исполнят Питер Клаффи (сэр Дункан Высокий) и Декстер Сол Ансель (Эгг). Декстеру Солу Анселю 9 лет, и, несмотря на возраст, у него внушительное портфолио: одна из его последних ролей — юный Кориолан в фильме "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях". Питер Клаффи очень высокий (196 м), что соответствует описанию его героя в книге. Он играет в ирландском театре, и появлялся роли Каллума в "Заговоре сестер Гарви".

Обе серии основаны на новеллах автора GOT (Game of Thrones) Джорджа Р. Р. Мартина.

Сообщается, что в предлагаемом сериале о Джоне Сноу не было достаточно исходного материала от Мартина после GOT, из которого можно было бы нарисовать сюжетную линию после финала "Игры престолов" в 2019 году.

В следующий раз Харингтона можно будет увидеть в криминальном триллере "Кровь ради пыли", который выйдет в кинотеатрах 19 апреля.

Трейлер фильма "Кровь ради пыли"

Он играет коммивояжера, который оказывается на опасном пути после встречи с бывшим коллегой из своего темного прошлого. В фильме также снимаются Джош Лукас и Стивен Дорфф.

Тем временем Джордж Мартин, который все еще пишет роман "Ветра зимы" и должен дописать последнюю книгу серии "Грезы о весне", заявил в прошлом году, что он все еще в процессе.

"Пишу же я в основном только ту самую книгу… Хотел бы писать так же быстро, как Бернард (писатель Бернард Корнуэлл – ред.), но я уже задержался с этим чертовым романом на 12 лет и продолжаю продвигаться с трудом. Сейчас я закончил около 1100 страниц, а впереди еще сотня (сотни?). Книга огромная, надо было мне первые романы делать поменьше. Так или иначе, именно ей я уделяю большую часть своего рабочего времени", — заявил писатель.

Напомним, ранее был проведен опрос, чтобы выяснить, кого зрители ненавидят больше всего из экранных персонажей. Оказалось, что "Игра престолов" лидирует. Там таких персонажей трое.