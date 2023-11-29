Культовые злодеи: названы самые ненавидимые персонажи сериалов (видео)

Зрители назвали экранных персонажей, которых они терпеть не могут – и в топе оказались самые ужасные телевизионные злодеи.

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Ресурс Ranker опросил 30 000 телелюбителей о том, каких вымышленных персонажей они ненавидят. В топе оказались трое персонажей из "Игры престолов" и еще двое из "Ходячих мертвецов". Об этом пишет Daily Mail.

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Хотя любители сериалов доказали свою преданность любимым телешоу, это не означает, что в этих сериалах нет персонажей, которых они ненавидят.

Несмотря на то, что эти телевизионные персонажи являются вымышленными, зрители испытывают к ним самое настоящее отвращение.

В прямом опросе Ranker приняли участие около 30 000 телезрителей, это топ самых ненавистных телеперсонажей всех времен по состоянию на 27 ноября.

На этот раз в список вошли три персонажа из "Игры престолов" и двое из "Ходячих мертвецов".

Эд Пелетье "Ходячие мертвецы"

Эд Пелетье, которого сыграл Адам Минарович, персонаж популярного сериала AMC "Ходячие мертвецы" и он оказался на последнем месте в топе негодяев.

Эпизод из сериала "Ходячие мертвецы"

Он был плохим мужем и отцом, который оскорблял свою жену Кэрол и дочь Софию.

Особенно мерзким эпизодом зрители выбрали тот, где он ударил свою жену на глазах у других выживших в зомби-апокалипсисе в лагере.

Став свидетелем этого, Шейн избивает его и угрожает убить, если он ударит ее снова. Также в сериале есть намеки на то, что он домогался своей дочери. В итоге Эда сожрали зомби еще в первом сезоне, но фанатам сериала сложно забыть его отвратительное поведение.

Серсея Ланнистер "Игра престолов"

Серсея была королевой Семи Королевств в сериале "Игра престолов" и правила железной рукой. Ее роль исполнила Лена Хиди. Фанаты телесаги описывают Серсею, как нарциссичную и жестокую.

Серсея Ланнистер Фото: HBO

И у нее есть впечатляющий список злодеяний, подтверждающих эти утверждения.

Одним из самых жестоких поступков Серсеи было то, что она заставила мать смотреть, как ее дочь умирает от яда, которым она ее отравила. Также она убила внебрачных детей своего мужа-короля и взорвала септу, полную людей.

Ливия Сопрано "Клан Сопрано"

В сериале "Клан Сопрано" полно хладнокровных убийц, но Ливия Сопрано, пожалуй, одна из самых расчетливых и манипулятивных.

Эпизод из сериала "Клан Сопрано"

Мать Тони Сопрано несколько раз угрожала убить его.

Когда муж Ливии Джонни Бой пытается уйти из мафии и переехать в Рино, она утверждает, что предпочла бы задушить собственных детей.

По мере того как Ливия, которую играет Нэнси Маршан, становится старше, ее склонность к насилию не ослабевает, но ее паранойя усиливается.

Как только Тони подумывает о том, чтобы поместить ее в дом престарелых, она влияет на своего зятя Джуниора, чтобы тот напал на ее сына.

Тодд Алквист "Во все тяжкие"

Тодд Алквист наркоделец, производящий метамфетамин, связанный с бандой дяди Джека Уэлкера из сериала "Во все тяжкие". Многие зрители считают Тодда жестоким социопатом.

Эпизоды из сериала "Во все тяжкие"

Роль Тони исполнил Джесси Племонс, который отлично справился с ролью, создав совершенно отвратительного персонажа.

На протяжении всего сериала он убил бесчисленное количество людей.

Во время ограбления он безжалостно застрелил подростка, хотя тот и не представлял непосредственной опасности.

Он также застрелил свою горничную после того, как она задала вопрос о деньгах, которые он спрятал. Вдобавок ко всему, он отвернулся от тех, с кем работал.

Губернатор "Ходячие мертвецы"

Поклонники сериала "Ходячие мертвецы" считают, что Губернатор, также известный как Филип Блейк, — самый безжалостный злодей телесаги.

Эпизод из сериала "Ходячие мертвецы"

Извращенная натура Губернатора, которого играет Дэвид Моррисси, проявляется сразу же, когда зрители узнают, что он хранит головы убитых ходячих в чулане.

У него также есть его дочь, которая стала зомби, и которую он держит на цепи. Вдобавок ко всему, у него впечатляющее количество убийств — 69 человек. Однако не количество убийств, а то, как он их совершает, делает его настолько неприятным для фанатов.

Он также использует пытки, изнасилования и убийства как методы сохранения контроля.

Рэйчел Берри "Хор"

Рэйчел Берри, возможно, и не такой безжалостный убийца, как прочие негодяи в топе, но зрители ее откровенно невзлюбили.

Эпизоды из сериала "Хор"

Роль Рэйчел исполнила Леа Мишель. И она в сериале была беспощадна, добиваясь главных ролей.

Впрочем, некоторые зрители восхищаются ее целеустремленностью и трудолюбием, хоть и признают, что она иной раз вела себя отвратительно.

Рамси Болтон "Игра престолов"

Все персонажи "Игры престолов" зарекомендовали себя как безжалостные и довольно свирепые, но большинство фанатов считают, что именно Рамси Болтон — это зло в чистом виде.

Внебрачный сын Русе Болтона, которого играет Иван Реон, честно признавался, что ему нравится пытать и убивать людей ради собственного развлечения, даже если они не сделали ничего плохого.

Рамси Болтон Фото: HBO

Он убивал мужчин в своей армии, сдирал кожу с женщин, с которыми имел отношения, и скармливал их своим гончим.

Он также сравнял Винтерфелл с землей, убивая невинных, несмотря на то, что утверждал, что был здесь, чтобы спасти его.

Рамси был особенно жесток по отношению к Теону, которого он кастрировал и пытал, пока не сломал его волю.

Эпизоды из сериала "Игра престолов"

Сцена изнасилования Сансы после свадьбы также была названа зрителями, как одной из самых жестоких в сериале.

Иван Реон признался, что играть настолько ужасного персонажа было невероятно тяжело. И сцена изнасилования была травматичной для него.

"Это было ужасно. Никто не хотел там находиться. Никто не хочет этого делать, но если это рассказывает историю, то нужно рассказывать ее правдиво. Это был худший день в моей карьере", — признался актер.

Джоффри Баратеон "Игра престолов"

Хотя фанаты "Игры престолов" согласны с тем, что Рамси был жестоким, они считают, что Джоффри Баратеон был более злым, что принесло ему первое место в этом списке.

Возможно, это потому, что в качестве короля у него было больше полномочий и лицензии на совершение немыслимых злодеяний.

Эпизоды из сериала "Игра престолов" Фото: Скриншот

Джек Глисон, который играл Джоффри, создал невероятно отвратительного персонажа, который убил мальчика-друга Арьи, вынудил убить лютоволка Сансы, обезглавил Неда Старка, избивал Сансу, издевался над собственным дядей, который помог выиграть ему битву и это еще неполный список его мерзких поступков.

Эпизод из сериала "Игра престолов"

К слову, Джек Глисон прекрасно осознавал, какого неприятного персонажа ему пришлось сыграть, так что он взял перерыв в актерской карьере. Недавно актер приезжал в Киев, куда привез гуманитарную помощь и поддержал ВСУ.