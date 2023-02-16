Актер Джек Глисон, принц Джоффри из "Игры Престолов", приехал в Киев

В Украине актер пробудет несколько дней, он поучаствует в благотворительном аукционе и уже пригнал пикап для ВСУ.

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В Киев приехал знаменитый ирландский актер Джек Глисон, звезда сериала "Игра Престолов", где он исполнил роль жестокого принца Джоффри Баратеона. В Украине он пробудет до 19 февраля. Об этом пишет Telegraf.

Актер приехал в Украину вместе с друзьями, они пригнали пикап для ВСУ. А сегодня, 16 февраля, в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках состоялась встреча с актером. Все деньги от проданных билетов пойдут на помощь украинской армии.

[ + – ] Джек Глисон в Киеве Фото: Facebook Kateryna Chepura

Джек, прославившийся ролью принца Джоффри, проведет мастер-класс, и снова все собранные деньги отправятся в помощь украинским военным.

После этого у Джека запланирована встреча с женой украинского бойца, победившей в лотерее "Кофе с Джеком".

Актер также выставил на аукцион фигурку своего персонажа из "Игры престолов". Цена на лот стартует с 10 тысяч гривен, а на вырученные деньги купят тепловизор для 5-го отдельного штурмового полка.

[ + – ] Джек Глисон выставил на аукцион статуэтку своего персонажа Фото: Фото: prozorro

"Всем привет! Меня зовут Джек Глисон. Я хочу поддержать Украину в ее борьбе за Независимость. Сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, я хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе. Победителю я лично подпишу и передам статуэтку в Киеве 16 февраля, или мои друзья вышлют ее куда нужно", — написано на сайте аукциона.

Джек Глисон уже успел пообщаться с украинскими военными, сходить на обед, получить в подарок вышиванку и флаг Украины с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. А также впервые в жизни услышать сигнал воздушной тревоги.

[ + – ] Джек Глисон в Киеве

В коротком интервью Джек призвал и остальных актеров использовать свою популярность, чтобы помочь Украине.

"Мы приехали во Львов, а потом на поезде в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но я рад, что тут нет снега. Как могут помочь Украине другие актеры? Нужно использовать свою известность, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Я считаю, что это большая привилегия иметь такой дар", – сказал артист.

[ + – ] Джек Глисон в роли принца Джоффри Баратеона в "Игре Престолов" Фото: Скриншот

Напомним, недавно Джек Глисон женился на своей давней подруге. Церемония была скромной и прошла в Ирландии.