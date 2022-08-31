Джек Глисон, принц Джоффри из "Игры престолов", сыграл тайную свадьбу

Актер женился на своей девушке Ройзин О’Махони на небольшой церемонии в Ирландии

Джек Глисон, актер, получивший популярность благодаря роли жестокого принца Джоффри в "Игре престолов", женился на небольшой церемонии в ирландской церкви. Об этом пишет Daily Mail.

Избранницей 30-летнего актера стала его давняя подруга, актриса Ройзин О’Махони. Пара собрала самых близких друзей на церемонию в церкви Святого Сердца в Глене, грфафство Керри, Ирландия.

[ + – ] Свадьба Джека Глисона в Ирландии Фото: Twitter Patsy Lynch

Снимками со свадьбы поделился в Twitter отец Пэтси Линч, который и провел церемонию. Он отметил, что свадьба была "простой и достойной".

Место было выбрано неслучайно. Джек Глисон – родом из Ирландии и часто отдыхал в этих местах. Он уже сообщил, что будет еще одна церемония – более роскошная и с большим количеством гостей.

[ + – ] Свадьба Джека Глисона в Ирландии Фото: Twitter Patsy Lynch [ + – ] Свадьба Джека Глисона в Ирландии Фото: Twitter Patsy Lynch

После съемок в "Игре престолов" Джек Глисон заявил, что не планирует больше сниматься в кино. По словам Глисона, "образ жизни актера из успешного телесериала" – это не то, к чему он стремился. Но вскоре он дал согласие на съемки в сериале ВВС.

Просто молодой человек был напуган своей популярностью после "Игры престолов". Он сыграл жестокого принца Джоффри Баратеона настолько хорошо, что ему начали угрожать в соцсетях.

[ + – ] Свадьба принца Джоффри и Маргери Тирелл Фото: Скриншот

Напомним, в сериале "Игра престолов" принц Джоффри женился на Маргери Тирелл, но был отравлен на свадебном пиру.

Серию посмотрели рекордное количество зрителей, потому что Джоффри Баратеон был очень неприятным персонажем, так что всем хотелось видеть, как он умрет.

[ + – ] Принц Джоффри на свадебном пиру был отравлен Фото: Скриншот

Как видно, у исполнителя роли Джоффри все сложилось куда удачней.

Напомним, недавно на экраны вышел приквел "Игры престолов", сериал "Дом дракона". Его уже продолжили на второй сезон. Приквел рассказывает о событиях, что произошли за почти 200 лет до оригинальной телесаги.

Семья Таргариен все еще правит Вестеросом и у них почти два десятка драконов. Но борьба за Железный трон продолжается и начинается гражданская война, получившая название Танец драконов.

Звездой нового сериала стала австралийская актриса Милли Олкок. Она исполнила роль молодой Рейниры Таргариен.