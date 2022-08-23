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Стиль жизни

Первая серия "Дома дракона" шокировала зрителей откровенной и жестокой сценой родов

дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов, таргариены
Фото: Скриншот | Сцена родов долгожданного наследника в "Доме драконов"

Но всего официально первую серию приквела "Игры престолов" посмотрели 10 миллионов зрителей только в США

В воскресный вечер состоялась премьера эпичного фентезийного сериала "Дом драконов". Приквел "Игры престолов" на HBO и HBO Max смотрели 9,986 млн зрителей только в США. Но зрители, хоть и пришли в восторг, но были и шокированы откровенными и жестокими эпизодами первой серии. Об этом пишет Daily Mail.

Создатели сериала и представители канала открыто заявляли, что не считают возможным повторить успех "Игры престолов", но в цифрах уже превзошли первые пять сезонов оригинального сериала.

Действие сериала происходит за 172 года до событий, описанных в "Игре престолов", Семью королевствами правит династия Таргариенов, которые владеют 10 взрослыми драконами, залогом их власти.

Далее возможны спойлеры!

Король Джейхейрис делает наследником престола своего внука Визериса I Таргариена. Тот, не имея наследника мужского пола, одержим идеей его все-таки заиметь. Но его жена Эймма предупредила, что очередная беременность станет последней, так как она устала терять детей: пять ее беременностей закончились неудачей. Вероятными наследниками в таком случае считаются брат Визериса – Деймон, которого называют "порочный принц" и дочь короля – Рейнира, прозванная "отрадой королевства". Борьба за престол в итоге приведет к так называемому "танцу драконов" – войне за власть, которая охватит все Семь королевств.

дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов
Фото: Скриншот
дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов
Фото: Скриншот
дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов
Фото: Скриншот
дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов
Фото: Скриншот
дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов
Фото: Скриншот
дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов
дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов
дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов
дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов
дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов

Зрителей в первой серии шокировали несколько эпизодов: жестокость, с которой Деймон, глава стражей порядка, расправляется с нарушителями закона: присутствуют сцены отсечения рук и кастрация, и сцена родов королевы, которая перемежается кадрами с турнира, устроенного в честь будущего наследника.

Согласно сюжету, когда ребенок не мог родиться, Визерис сделал выбор в пользу наследника и позволил убить свою любимую жену, совершив кесарево сечение. Ребенок, названный Бейлоном, прожил всего один день, не смотря на все усилия.

Сцена получилась, по словам зрителей, шокирующей, кровавой и ужасной. Но создатели сериала сообщили, что перед монтажом, ее показали фокус-группе, состоящей из женщин. Чтобы понять, не слишком ли она жестока.

Продюсер и режиссер Мигель Сапочник рассказал, что было несколько версий, но женщины из фокус-группы согласились на самую жестокую сцену. Потому что она, по их мнению, ясно показывала, как происходили подобные инциденты не только в условном средневековье, придуманном Джорджем Мартином, но и в реальной жизни.

дом дракона, игра престолов, приквел игры престолов
Сцена родов долгожданного наследника в "Доме драконов"
Фото: Скриншот

Женщина, даже знатная и обладающая властью, становилась заложницей мужских амбиций и даже самый любящий супруг мог пожертвовать ею ради наследника.

"Это поднимает вопрос о том, что у женщин тогда не было выбора. Она фактически убита своим мужем. И это хороший показатель состояния дел в этом мире, в котором мы живем", — добавил Сапочник.

Трейлер "Дома дракона"

Монтаж со сценой турнира также был намеренным, и проводил параллель между миром мужчин, сражающимся на поле боя и миром женщин, которые "ведут бой на родильном ложе" за собственное выживание.