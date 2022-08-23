Первая серия "Дома дракона" шокировала зрителей откровенной и жестокой сценой родов

Но всего официально первую серию приквела "Игры престолов" посмотрели 10 миллионов зрителей только в США

В воскресный вечер состоялась премьера эпичного фентезийного сериала "Дом драконов". Приквел "Игры престолов" на HBO и HBO Max смотрели 9,986 млн зрителей только в США. Но зрители, хоть и пришли в восторг, но были и шокированы откровенными и жестокими эпизодами первой серии. Об этом пишет Daily Mail.

Создатели сериала и представители канала открыто заявляли, что не считают возможным повторить успех "Игры престолов", но в цифрах уже превзошли первые пять сезонов оригинального сериала.

Действие сериала происходит за 172 года до событий, описанных в "Игре престолов", Семью королевствами правит династия Таргариенов, которые владеют 10 взрослыми драконами, залогом их власти.

Далее возможны спойлеры!

Король Джейхейрис делает наследником престола своего внука Визериса I Таргариена. Тот, не имея наследника мужского пола, одержим идеей его все-таки заиметь. Но его жена Эймма предупредила, что очередная беременность станет последней, так как она устала терять детей: пять ее беременностей закончились неудачей. Вероятными наследниками в таком случае считаются брат Визериса – Деймон, которого называют "порочный принц" и дочь короля – Рейнира, прозванная "отрадой королевства". Борьба за престол в итоге приведет к так называемому "танцу драконов" – войне за власть, которая охватит все Семь королевств.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Зрителей в первой серии шокировали несколько эпизодов: жестокость, с которой Деймон, глава стражей порядка, расправляется с нарушителями закона: присутствуют сцены отсечения рук и кастрация, и сцена родов королевы, которая перемежается кадрами с турнира, устроенного в честь будущего наследника.

Согласно сюжету, когда ребенок не мог родиться, Визерис сделал выбор в пользу наследника и позволил убить свою любимую жену, совершив кесарево сечение. Ребенок, названный Бейлоном, прожил всего один день, не смотря на все усилия.

Сцена получилась, по словам зрителей, шокирующей, кровавой и ужасной. Но создатели сериала сообщили, что перед монтажом, ее показали фокус-группе, состоящей из женщин. Чтобы понять, не слишком ли она жестока.

Продюсер и режиссер Мигель Сапочник рассказал, что было несколько версий, но женщины из фокус-группы согласились на самую жестокую сцену. Потому что она, по их мнению, ясно показывала, как происходили подобные инциденты не только в условном средневековье, придуманном Джорджем Мартином, но и в реальной жизни.

[ + – ] Сцена родов долгожданного наследника в "Доме драконов" Фото: Скриншот

Женщина, даже знатная и обладающая властью, становилась заложницей мужских амбиций и даже самый любящий супруг мог пожертвовать ею ради наследника.

"Это поднимает вопрос о том, что у женщин тогда не было выбора. Она фактически убита своим мужем. И это хороший показатель состояния дел в этом мире, в котором мы живем", — добавил Сапочник.

[ + – ] Трейлер "Дома дракона"

Монтаж со сценой турнира также был намеренным, и проводил параллель между миром мужчин, сражающимся на поле боя и миром женщин, которые "ведут бой на родильном ложе" за собственное выживание.