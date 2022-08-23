Перша серія "Дому дракона" шокувала глядачів відвертою та жорстокою сценою пологів

Але всього офіційно першу серію приквела "Ігри престолів" переглянули 10 мільйонів глядачів лише в США.

У неділю відбулася прем'єра епічного фентезійного серіалу "Дім дракона". Приквел "Гри престолів" на HBO і HBO Max дивилися 9,986 млн глядачів лише в США. Але глядачі, хоч і захопилися, все ж були шоковані відвертими та жорстокими епізодами першої серії. Про це пише Daily Mail.

Творці серіалу та представники каналу відкрито заявляли, що не вважають за можливе повторити успіх "Гри престолів", але в цифрах вже перевершили перші п'ять сезонів оригінального серіалу.

Дія серіалу відбувається за 172 роки до подій, описаних у "Грі престолів", Сімома королівствами править династія Таргарієнів, які володіють 10 дорослими драконами, запорукою їхньої влади.

Далі можливі спойлери!

Король Джейхейріс робить спадкоємцем престолу свого онука Візериса I Таргарієна. Той, не маючи спадкоємця чоловічої статі, одержимий ідеєю його все-таки мати. Але його дружина Еймма попередила, що чергова вагітність стане останньою, оскільки вона втомилася втрачати дітей: п'ять вагітностей закінчилися невдачею. Імовірними спадкоємцями в такому разі вважаються брат Візериса Деймон, якого називають "порочний принц", і дочка короля Рейніра, прозвана "відрадою королівства". Боротьба за престол у результаті призведе до так званого "танцю драконів" — війни за владу, яка охопить усі сім королівств.

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Глядачів у першій серії шокували кілька епізодів: жорстокість, із якою Деймон, голова правоохоронців, розправляється з порушниками закону: є сцени відсікання рук і кастрація, і сцена пологів королеви, яка перемежовується кадрами з турніру, влаштованого на честь майбутнього спадкоємця.

Згідно із сюжетом, коли дитина не могла народитися, Візеріс зробив вибір на користь спадкоємця й дозволив убити свою кохану дружину, здійснивши кесарів розтин. Дитина, названа Бейлоном, прожила всього один день, незважаючи на всі зусилля.

Сцена вийшла, за словами глядачів, шокуючою, кривавою та жахливою. Але творці серіалу повідомили, що перед монтажем її показали фокус-групі, що складається з жінок, щооб зрозуміти, чи не надто вона жорстока.

Продюсер і режисер Мігель Сапочнік розповів, що було кілька версій, але жінки з фокус-групи погодилися на найжорстокішу сцену. Тому що вона, на їхню думку, ясно показувала, як відбувалися подібні інциденти не лише в умовному середньовіччі, придуманому Джорджем Мартіном, а й у реальному житті.

[ + – ] Сцена пологів довгоочікуваного спадкоємця в "Домі дракона" Фото: Скриншот

Жінка, навіть знатна й така, що володіє владою, ставала заручницею чоловічих амбіцій і навіть люблячий чоловік міг пожертвувати нею заради спадкоємця.

"Це порушує питання про те, що в жінок тоді не було вибору. Вона фактично вбита своїм чоловіком. І це хороший показник стану справ у цьому світі, де ми живемо", — додав Сапочнік.

[ + – ] Трейлер "Дому дракона"

Монтаж зі сценою турніру також був навмисним, і проводив паралель між світом чоловіків, що бореться на полі бою, та світом жінок, які "ведуть бій на пологовому ложі" за власне виживання.