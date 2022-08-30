Что мы знаем про Милли Олкок, звезду сериала "Дом дракона"

Еще недавно девушка жила на чердаке и работала посудомойкой, а теперь количество ее подписчиков перевалило за четверть миллиона

В августе на экраны вышел сериал-приквел "Игры престолов" – "Дом дракона". Хоть пока зрителям доступны всего две серии, каждая из них произвела фурор, а Милли Олкок, исполнительница роли юной Рейниры Таргариен – стала новой звездой.

[ + – ] Милли Олкок в роли Рейниры Таргариен Фото: HBO

Особенно это заметно по ее Instagram: до выхода первой серии "Дома дракона" там было 51 тысяча подписчиков, потом 89 тысяч, а теперь – более 270 тысяч подписчиков и это количество растет. А в Twitter запрос "Рейнира" стал самым популярным. К слову, пока неизвестно когда, но Милли в роли Рейниры Таргариен сменит Эмма Д’Арси – именно ей досталась роль взрослой наследницы Железного трона.

[ + – ] Эмма Д`Арси в роли взрослой Рейниры Таргариен и Оливия Кук в роли взрослой Алисенты Хайтауэр Фото: Скриншот

Еще недавно Милли, настоящее имя которой Амелия Мэй Олкок, работала посудомойщицей, жила на чердаке в доме своей мамы и пыталась пробиться в большое кино, а теперь ее называют восходящей звездой и сравнивают с другой юной актрисой, еще одной Милли: Милли Бобби Браун, звездой сериала "Очень странные дела".

Фокус собрал все, что известно о Милли Олкок – звезде "Дома драконов" и Рейнире Таргариен.

Детство Милли Олкок и первые роли

Милли родилась 11 апреля 2000 года в Сиднее, Австралия. Она бросила среднюю школу искусств Ньютауна в 12 классе, когда получила роль Мэг в сериале "Пианино".

"Я знала, что эта возможность принесет мне гораздо более ценный опыт, чем лист бумаги, который дали бы мне за окончание школы. Я ни на секунду в этом не сомневалась и приняла правильное решение", — рассказывала девушка в интервью Vogue.

[ + – ] Милли Олкок в юности Фото: Instagram milly alcock

Благодаря роли Мэг в 2018 году Милли Олкок получила премию "Восходящая звезда" от кастинговой гильдии Австралии.

Но дебютировала она намного раньше: в шесть лет играла Красную шапочку в школьном спектакле, а с 13 лет появлялась в рекламных роликах и мини-сериалах, снятых в Австралии. Одними из ее первых работ стали "Место, которое зовется домом" (2013) и "Страна чудес" (2014).

Роль в "Доме дракона"

Когда Милли проходила кастинг в новый хитовый сериал НВО, она и не знала, что именно это за сериал. Она не смотрела "Игру престолов" и не была фанаткой фентези.

Имена в ее сценарии для неизвестного в то время проекта HBO были вычеркнуты, а о том, что это за проект, догадалась ее подруга.

"Она сказала: "Это же сцена из "Игры престолов". Это сцена с Арьей Старк", — вспоминала Милли Олкок в интервью.

И хоть "Игра престолов" и очаровала миллионы поклонников по всему миру, Олкок к ним не относилась.

"Я совершенно не обращала внимания. Мне было около 10 лет, когда этот сериал вышел, и он не совсем соответствовал возрасту, понимаете, о чем я? Фэнтези — не мой любимый жанр. Но я посмотрела его во время подготовки к съемкам, влюбилась в него и поняла, почему он имел такой успех. Это было очень хорошо!", — призналась актриса. Она даже взяла преподавателя валирийского языка и завесила все стены схемами, изображающими родовое древо Таргариенов.

[ + – ] Милли Олкок и Эмили Кэри с продюсером Мишелем Сапочником Фото: Скриншот

Она мыла посуду в ресторане и жила на чердаке у мамы до своей роли в "Доме дракона".

Роль в новом хите НВО стала для нее сюрпризом.

"Я мыла посуду в ресторане, жила на мамином чердаке. Такая удача не случается с людьми вроде меня, так что я была поражена", — призналась актриса.

Создавая образ Рейниры Таргариен Милли Олкок вдохновлялась Кейт Бланшетт и Одри Хепберн. И исключила из списка Дейнерис Таргариен, которая в свое время сделала звездой Эмилию Кларк.

"Кейт Бланшетт в "Золотом веке" и Одри Хепберн в "Римских каникулах". Если бы вы могли объединить этих двух женщин вместе, я думаю, это была бы Рейнира. Она остроумная и дерзкая, но ей приходится постоянно соответствовать роли принцессы. Но вы видите, что ей некомфортно в этой роли", — рассказала Милли Олкок о своей героине.

Личная жизнь Милли Олкок

Судя по фотографиям в Instagram у Милли Олкок много друзей-парней, но она сама рассказывала, что в их семье, где растут двое ее братьев, больше интересовали регби, чем кино. Она упоминала, что любит проводить время с друзьями, но пока ни разу не говорила о бойфренде.

В Голливуде, как она сама рассказывала, она столкнулась с тем, что все удивлялись, что в свои 21, когда начались съемки в "Доме дракона", она выглядит младше своих лет.

[ + – ] Милли Олкок - звезда "Дома дракона" Фото: Instagram milly alcock [ + – ] Милли Олкок в юности Фото: Instagram milly alcock

"Голливуд установил этот идеал, когда люди в возрасте от 17 до 18 лет выглядят так, будто им 25, что просто не соответствует действительности. Таким образом, мы были приучены думать, что если вы достигли определенного возраста, вы должны выглядеть определенным образом, а это не работает для многих людей. Выглядеть моложе трудно. В этом есть свои преимущества, но есть и недостатки, потому что люди относятся к вам так, как будто вы моложе, и иногда не проявляют к вам должного уважения", — отметила актриса.