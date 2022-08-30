Що ми знаємо про Міллі Олкок, зірку серіалу "Дім дракона"

Ще недавно дівчина жила на горищі та працювала посудомийницею, а тепер кількість її підписників перевищила чверть мільйона.

У серпні на екрани вийшов серіал-приквел "Гри престолів" — "Дім дракона". Хоча поки глядачам доступні лише дві серії, кожна з них спричинила фурор, а Міллі Олкок, виконавиця ролі юної Рейніри Таргарієн, стала новою зіркою.

[ + – ] Міллі Олкок у ролі Рейніри Таргарієн Фото: HBO

Особливо це помітно за її Instagram: до виходу першої серії "Дому дракона" там була 51 тисяча передплатників, потім 89 тисяч, а тепер — понад 270 тисяч підписників, і ця кількість зростає. А у Twitter запит "Рейніра" став найпопулярнішим. До речі, поки що невідомо коли, але Міллі в ролі Рейніри Таргарієн змінить Емма Д'Арсі — саме їй дісталася роль дорослої спадкоємиці Залізного трону.

[ + – ] Емма Д`Арсі в ролі дорослої Рейніри Таргарієн і Олівія Кук у ролі дорослої Алісенти Хайтавер Фото: Скриншот

Ще недавно Міллі, справжнє ім'я якої Амелія Мей Олкок, працювала посудомийницею, жила на горищі в будинку своєї мами та намагалася пробитися у велике кіно, а тепер її називають висхідною зіркою та порівнюють із іншою юною акторкою, ще однією Міллі — Міллі Боббі Браун, зіркою серіалу "Дивні дива".

Фокус зібрав усе, що відомо про Міллі Олкок — зірку "Дому драконів" і Рейніру Таргарієн.

Дитинство Міллі Олкок і перші ролі

Міллі народилася 11 квітня 2000 року в Сіднеї, Австралія. Вона залишила середню школу мистецтв Ньютауна у 12 класі, коли отримала роль Мег у серіалі "Піаніно".

"Я знала, що ця можливість принесе мені набагато цінніший досвід, ніж аркуш паперу, який би дали мені за закінчення школи. Я ні на секунду в цьому не сумнівалася та ухвалила правильне рішення", — розповідала дівчина в інтерв'ю Vogue.

[ + – ] Міллі Олкок у юності Фото: Instagram milly alcock

Завдяки ролі Мег у 2018 році Міллі Олкок отримала премію "Висхідна зірка" від кастингової гільдії Австралії.

Але дебютувала вона набагато раніше: у шість років грала Червону Шапочку в шкільній виставі, а з 13 років з'являлася в рекламних роликах і мінісеріалах, знятих в Австралії. Одними з її перших робіт стали "Місце, яке зветься домом" (2013) і "Країна чудес" (2014).

Роль у "Домі дракона"

Коли Міллі проходила кастинг до нового хітового серіалу НВО, вона й не знала, що саме це за серіал. Вона не дивилася "Гру престолів" і не була фанаткою фентезі.

Імена в її сценарії для невідомого тоді проєкту HBO були викреслені, а про те, що це за проєкт, здогадалася її подруга.

"Вона сказала: "Це ж сцена з "Гри престолів". Це сцена з Арією Старк", — згадувала Міллі Олкок в інтерв'ю.

І хоч "Гра престолів" і зачарувала мільйонів шанувальників у всьому світі, Олкок до них не належала.

"Я зовсім не звертала уваги. Мені було близько 10 років, коли цей серіал вийшов, і він не зовсім відповідав віку, розумієте, про що я? Фентезі — не мій улюблений жанр. Але я подивлася його під час підготовки до зйомок, закохалася в нього та зрозуміла, чому він мав такий успіх. Це було дуже добре!" — зізналася акторка. Вона навіть взяла викладача валірійської мови та завісила всі стіни схемами, що зображують родове дерево Таргарієнів.

[ + – ] Міллі Олкок і Емілі Кері з продюсером Мігелем Сапочніком Фото: Скриншот

Вона мила посуд у ресторані та жила на горищів мами до своєї ролі в "Домі дракона".

Роль у новому хіті НВО стала для неї сюрпризом.

"Я мила посуд у ресторані, жила на маминому горищі. Така удача не трапляється з людьми на зразок мене, тож я була вражена", — зізналася акторка.

Створюючи образ Рейніри Таргарієн, Міллі Олкок надихалася Кейт Бланшетт і Одрі Гепберн і виключила зі списку Дейнеріс Таргарієн, яка свого часу зробила зіркою Емілію Кларк.

"Кейт Бланшетт у "Золотому столітті" й Одрі Хепберн у "Римських канікулах". Якби ви могли об'єднати цих двох жінок разом, я думаю, це була б Рейніра. Вона дотепна та зухвала, але їй доводиться постійно відповідати ролі принцеси. Але ви бачите, що їй некомфортно в цій ролі", — розповіла Міллі Олкок про свою героїню.

Особисте життя Міллі Олкок

Судячи з фотографій у Instagram, у Міллі Олкок багато друзів-хлопців, але вона сама розповідала, що в їхній родині, де ростуть двоє її братів, більше цікавилися регбі, ніж кіно. Вона згадувала, що любить проводити час із друзями, але поки що жодного разу не говорила про бойфренда.

У Голлівуді, як вона сама розповідала, вона зіткнулася з тим, що всі дивувалися, що у свої 21, коли почалися зйомки в "Домі дракона", вона має молодший вигляд.

[ + – ] Міллі Олкок — зірка "Дому дракона" Фото: Instagram milly alcock [ + – ] Міллі Олкок у юності Фото: Instagram milly alcock

"Голлівуд встановив цей ідеал, коли люди віком від 17 до 18 років мають такий вигляд, ніби їм 25, що просто не відповідає дійсності. Так ми були привчені думати, що якщо ви досягли певного віку, ви повинні мати певний вигляд, а це не працює для багатьох людей. Мати молодший вигляд важко. У цьому є свої переваги, але є й недоліки, тому що люди ставляться до вас так, наче ви молодші, і іноді не виявляють до вас належної поваги", — зазначила акторка.