Джек Глісон, принц Джоффрі з "Ігри престолів", зіграв таємне весілля

Актор одружився зі своєю дівчиною Ройзін О'Махоні на невеликій церемонії в Ірландії

Джек Глісон, актор, який набув популярності завдяки ролі жорстокого принца Джоффрі в "Грі престолів", одружився з невеликою церемонією в ірландській церкві. Про це пише Daily Mail.

Обранкою 30-річного актора стала його давня подруга, актриса Ройзін О'Махоні. Пара зібрала найближчих друзів на церемонію в церкві Святого Серця в Глені, Грфафство Керрі, Ірландія.

[ + – ] Весілля Джека Глісона в Ірландії Фото: Twitter Patsy Lynch

Знімками з весілля поділився у Twitter отець Петсі Лінч, який і провів церемонію. Він зазначив, що весілля було "простим і гідним".

Місце вибрано невипадково. Джек Глісон — родом з Ірландії та часто відпочивав у цих місцях. Він уже повідомив, що буде ще одна церемонія — розкішна та з великою кількістю гостей.

[ + – ] Весілля Джека Глісона в Ірландії Фото: Twitter Patsy Lynch [ + – ] Весілля Джека Глісона в Ірландії Фото: Twitter Patsy Lynch

Після зйомок у "Грі престолів" Джек Глісон заявив, що не планує більше зніматись у кіно. За словами Глісона, "спосіб життя актора з успішного телесеріалу" — це не те, чого він прагнув. Але незабаром він погодився на зйомки в серіалі ВВС.

Просто молодик був наляканий своєю популярністю після "Гри престолів". Він зіграв жорстокого принца Джоффрі Баратеона настільки добре, що йому почали погрожувати у соцмережах.

[ + – ] Весілля принца Джоффрі та Маргері Тірелл Фото: Скриншот

Нагадаємо, у серіалі "Гра престолів" принц Джоффрі одружився з Маргері Тірелл, але був отруєний на весільному бенкеті.

Серію подивилися рекордна кількість глядачів, бо Джоффрі Баратеон був дуже неприємним персонажем, тож усім хотілося бачити, як він помре.

[ + – ] Принца Джоффрі на весільному бенкеті отруїли Фото: Скриншот

Як видно, у виконавця ролі Джоффрі все склалося набагато вдаліше.

Нагадаємо, нещодавно на екрани вийшов приквел "Ігри престолів", серіал "Дім дракона". Його вже продовжили на другий сезон. Приквел розповідає про події, що сталися майже за 200 років до оригінальної телесаги.

Сім'я Таргарієн все ще править Вестеросом і мають майже два десятки драконів. Але боротьба за Залізний трон продовжується і починається громадянська війна, що отримала назву Танець драконів.

Зіркою нового серіалу стала австралійська акторка Міллі Олкок. Вона виконала роль молодої Рейніри Таргарієн.