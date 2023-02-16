Актор Джек Глісон, принц Джоффрі з "Гри Престолів", приїхав до Києва

В Україні актор пробуде кілька днів, він візьме участь у благодійному аукціоні та вже пригнав пікап для ЗСУ.

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До Києва приїхав знаменитий ірландський актор Джек Глісон, зірка серіалу "Гра Престолів", де виконав роль жорстокого принца Джоффрі Баратеона. В Україні він пробуде до 19 лютого. Про це пише Telegraf.

Актор приїхав до України разом із друзями, вони пригнали пікап для ЗСУ. А сьогодні, 16 лютого, у Київському академічному театрі юного глядача на Липках відбулася зустріч з актором. Усі гроші від проданих квитків підуть на допомогу українській армії.

[ + – ] Джек Глісон у Києві Фото: Facebook Kateryna Chepura

Джек, який прославився роллю принца Джоффрі, проведе майстер-клас, і знову всі зібрані гроші вирушать на допомогу українським військовим.

Після цього у Джека запланована зустріч із дружиною українського бійця, яка перемогла у лотереї "Кава з Джеком".

Актор також виставив на аукціон фігурку свого персонажа із "Гри престолів". Ціна на лот стартує з 10 тисяч гривень, а на отримані гроші куплять тепловізор для 5-го окремого штурмового полку.

[ + – ] Джек Глісон виставив на аукціон статуетку свого персонажа Фото: Фото: prozorro

"Всім привіт! Мене звуть Джек Глісон. Я хочу підтримати Україну в її боротьбі за Незалежність. Зараз, підтримуючи ініціативу українських колег, я хочу виставити на аукціон статуетку, виготовлену одним художником у Лос-Анджелесі. Переможцю я особисто підпишу та передам статуетку в Києві 16 лютого, або мої друзі надішлють її куди потрібно", — написано на сайті аукціону.

Джек Глісон уже встиг поспілкуватися з українськими військовими, сходити на обід, отримати у подарунок вишиванку та прапор України з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. А також уперше у житті почути сигнал повітряної тривоги.

[ + – ] Джек Глісон у Києві

У короткому інтерв'ю Джек закликав і решту акторів використати свою популярність, щоб допомогти Україні.

"Ми приїхали у Львів, а потім потягом до Києва. Напевно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну, але я радий, що тут немає снігу. Як можуть допомогти Україні інші актори? Потрібно використати свою популярність, щоб привернути увагу до війни в Україні. Я вважаю, що це великий привілей мати такий дар", — сказав артист.

[ + – ] Джек Глісон у ролі принца Джоффрі Баратеона у "Грі Престолів" Фото: Скриншот

Нагадаємо, нещодавно Джек Глісон одружився зі своєю давньою подругою. Церемонія була скромною та пройшла в Ірландії.