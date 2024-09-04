"У меня тоже есть права": женщина в поезде отказалась уступать место пенсионерке

Пассажирка сказала, что ей было неприятно попасть в такую ситуацию, но она искренне не понимает, почему должна испытывать дискомфорт из-за чьей-то недальновидности.

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Пассажирка спровоцировала жаркие споры в сети, когда во время 7-часового путешествия отказалась уступить пенсионерке свое место в вагоне поезда. Подробнее об этой истории говорится на одном из форумов в Reddit.

32-летняя женщина ехала из Лондона в Абердин (Великобритания) и заранее забронировала себе место в первом классе, чтобы ехать с комфортом. Однако вскоре после отправления к ней подошла старшая женщина и жестом указала на знак "приоритетное место", потребовав, чтобы та подвинулась. После этого между двумя пассажирками начался конфликт.

"Я отправлялась в путешествие на следующий день после возвращения из двухнедельной рабочей поездки за границу и знала, что буду полностью истощена. Планировала работать в поезде, именно поэтому купила место с улучшенными условиями. В некоторых британских поездах вагоны первого класса имеют "индивидуальные места", то есть возле вас никого нет и можно спокойно разложиться за маленьким столиком. Поэтому я специально забронировала одно из таких мест, которое обычно резервируют для пассажиров с ограниченными возможностями, пожилых людей или беременных", — рассказывает британка.

Заметив ссору, к пассажиркам подошел охранник поезда. Он выяснил, что женщина в возрасте около 60 лет забронировала билет в обратном направлении, и попытался ей объяснить, что это не дает права занимать конкретное место в вагоне.

32-летняя женщина заранее забронировала себе место в первом классе Фото: Unsplash

"Объясню тем, кто не знает, как курсируют поезда в Великобритании: если у вас есть так называемый "открытый билет", то вы можете ехать любым поездом, но при этом не имеете гарантированного места", — отметила автор рассказа.

Когда никто из пассажиров не захотел уступить пенсионерке свое место или пересесть, ее отвели в стандартный класс.

"Было неприятно, но почему я должна испытывать дискомфорт из-за того, что кто-то другой не подумал заранее и не зарезервировал себе место. У меня также есть права", — добавила британка.

"Эта женщина ошибалась, она не имела права занимать ваше место", — высказался в комментариях один из участников обсуждения.

Другой человек добавил: "Железная дорога не должна позволять людям без инвалидности бронировать эти места".

"Неужели во всем поезде не нашлось больше места, кроме первого класса?" — поинтересовался еще один юзер.

Напомним, ранее Фокус писал, что 1200 пассажиров французского экспресса TGV, который следовал из города Нант в Париж (Франция), пришлось немедленно эвакуировать на вокзале в Сабле-сюр-Сарт вблизи Ле-Мана из-за "зверского запаха" в одном из вагонов поезда.

А вот во Львове проводник поезда отказывался пускать в вагон военнослужащую, ведь первым якобы должен зайти мужчина.