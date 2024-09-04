"У мене також є права": жінка у поїзді відмовилась поступатись місцем пенсіонерці

Пасажирка сказала, що їй було неприємно потрапити у таку ситуацію, але вона щиро не розуміє, чому повинна відчувати дискомфорт через чиюсь недалекоглядність.

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Пасажирка спровокувала палкі суперечки в мережі, коли під час 7-годинної подорожі відмовилась поступитися пенсіонерці своїм місцем у вагоні поїзда. Детальніше про цю історію йдеться на одному з форумів в Reddit.

32-річна жінка їхала з Лондона до Абердіна (Велика Британія) й заздалегідь забронювала собі місце у першому класі, щоб їхати з комфортом. Однак незабаром після відправлення до неї підійшла старша жінка й жестом вказала на знак "пріоритетне місце", зажадавши, щоб та посунулася. Після цього між двома пасажирками почався конфлікт.

"Я вирушала у подорож на наступний день після повернення з двотижневої робочої поїздки за кордон і знала, що буду повністю виснажена. Планувала працювати у поїзді, саме тому купила місце з покращеними умовами. У деяких британських поїздах вагони першого класу мають "індивідуальні місця", тобто біля вас нікого немає і можна спокійно розкластися за маленьким столиком. Тож я спеціально забронювала одне з таких місць, яке зазвичай резервують для пасажирів з обмеженими можливостями, людей похилого віку або вагітних", — розповідає британка.

Помітивши сварку, до пасажирок підійшов охоронець поїзда. Він з'ясував, що жінка у віці близько 60 років забронювала квиток у зворотному напрямку, й спробував їй пояснити, що це не дає права займати конкретне місце у вагоні.

32-річна жінка заздалегідь забронювала собі місце у першому класі Фото: Unsplash

"Поясню тим, хто не знає, як курсують поїзди у Великій Британії: якщо у вас є так званий "відкритий квиток", то ви можете їхати будь-яким поїздом, але при цьому не маєте гарантованого місця", — зазначила авторка розповіді.

Коли ніхто з пасажирів не захотів поступитися пенсіонерці своїм місцем чи пересісти, її відвели в стандартний клас.

"Було неприємно, але чому я маю відчувати дискомфорт через те, що хтось інший не подумав заздалегідь й не зарезервував собі місце. У мене також є права", — додала британка.

"Ця жінка помилялась, вона не мала права займати ваше місце", — висловився у коментарях один з учасників обговорення.

Інша людина додала: "Залізниця не повинна дозволяти людям без інвалідності бронювати ці місця".

"Невже у всьому поїзді не знайшлось більше місця, окрім першого класу?" — поцікавився ще один юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 1200 пасажирів французького експреса TGV, який прямував з міста Нант до Парижа (Франція), довелось негайно евакуювати на вокзалі в Сабле-сюр-Сарт поблизу Ле-Мана через "звірячий запах" в одному з вагонів поїзда.

А от у Львові провідник поїзда відмовлявся пускати до вагона військовослужбовицю, адже першим нібито має зайти чоловік.