"Першим має увійти чоловік": у Львові військовослужбовицю відмовлялися пускати в поїзд (фото)

Представниця ЗСУ Ірина Бобик зазначила, що провідник ігнорував аргументи, чому жінок необхідно пустити у вагон, адже чоловіків на пероні не було. На скандал уже відреагували в "Укрзалізниці".

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У Львові провідник поїзда відмовлявся пускати до вагона військовослужбовицю-жінку, адже першим нібито має зайти чоловік. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала представниця ЗСУ та поетеса Ірина Бобик.

За її словами, сталося це на залізничному вокзалі Львова. До поїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, під час посадки відмовилися пускати у вагон жінок. Аргумент провідника був у тому, що "першим має увійти чоловік".

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Ірина Бобик одразу ж сказала, що вона є чинною військовослужбовицею і на пероні зараз немає чоловіків. Лише після цього провідник пустив українок у поїзд.

У Львові провідник відмовився пускати жінок у поїзд раніше за чоловіків Фото: Facebook

"Пан провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся починати посадку пасажирок до вагона, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир (чоловіка не було, і група пасажирок чекала на пероні). На мої спроби розв'язати ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки — теж люди) пан провідник не реагував, лише мої аргументи, що я діюча військовослужбовиця, подіяли, і він зрештою пропустив нас до вагона", — пише Ірина Бобик.

Вона розуміє, що ситуація не критична і від цього кінець світу не стався, проте вона продовжує битися за свою Батьківщину, доки в тилу її примушують себе "відчути нелюдиною на догоду магічному мисленню і давнім забобонам".

У Львові провідник відмовився пускати жінок у поїзд раніше за чоловіків Фото: Скриншот

Скандал на вокзалі у Львові: реакція "Укрзалізниці"

Представники "Укрзалізниці" дізналися про скандал і одразу ж вибачилися перед жінкою в коментарях. Її запевнили, що компанія дотримується принципу рівності пасажирів, а ситуація з провідником обов'язково буде ретельно розслідувана, після чого вживатимуться необхідні заходи.

"Ми щиро перепрошуємо за незручності, які ви перенесли через наших провідників. У нашій компанії ми дотримуємося принципу рівноправності пасажирів, а також важливості забезпечення високоякісного сервісу у нас завжди в пріоритеті. Ми постійно працюємо над підвищенням кваліфікації наших провідників, щоб забезпечити нашим пасажирам приємну та комфортну подорож. Ми обов'язково привернемо їхню увагу до поточної ситуації та проведемо процес перевиховання, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому", — йдеться в повідомленні.

У Львові провідник відмовився пускати жінок у поїзд раніше за чоловіків Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що в ТЦК розповіли, чому трапляються конфлікти військових із цивільними. За словами спікера Полтавського обласного територіального центру комплектування Романа Істоміна, багато інцидентів із публічними сварками, які з'являються в мережі, мають маніпулятивний характер. Росіяни активно це використовують для дестабілізації настроїв українців.