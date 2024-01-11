Блокпости й скандали в громадському транспорті: одесити масово скаржаться на роботу ТЦК (відео)

Як зазначили в Одеському обласному ТЦК та СП, військкоми змушені вдаватися до різних заходів оповіщення військовозобов'язаних громадян у зв'язку з низькою явкою до військкоматів.

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У громадському транспорті Одеси кілька днів поспіль тривають конфліктні ситуації між місцевими жителями та співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також правоохоронцями, які їх супроводжують. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали "Одеса INFO" та "Х**вая Одесса".

У соціальних мережах публікують відео, на яких співробітники ТЦК в супроводі Національної гвардії та поліції зупиняють громадський транспорт — тролейбуси та маршрутки.

Судячи з опублікованих кадрів, співробітники у військовій формі вимагають від деяких чоловіків показати документи й вийти на вулицю. Все це супроводжується скандалами — чоловіки зазвичай відмовляються показувати документи й проходити куди-небудь на вимогу військкомів, решта пасажирів зазвичай обурюються через сам факт зупинки транспорту, що створює певні незручності.

За даними Фокусу, крім рейдів в автобусах, співробітники ТЦК також ставлять блокпости на жвавих ділянках доріг, через що в місті місцями ускладнено рух. Дюди у військовій формі також "чергують" на зупинках громадського транспорту. В четвер, 11 січня, одразу в кількох районах міста встановлено блокпости, а на зупинках у чоловіків перевіряють документи.

Зазначимо, що, судячи з опублікованих відео, точно не зрозуміло, чим закінчуються скандали в громадському транспорті.

Реакція ТЦК

11 січня пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП опублікувала на Facebook-сторінці пост, у якому йдеться про те, що військкоми змушені вдаватися до "сповіщення військовозобов'язаних" будь-якими доступними їм способами у зв'язку з низькою явкою до військкоматів.

"У зв'язку з низькою якістю виконання своїх громадянських зобов'язань відповідною категорією людей військове командування в умовах воєнного стану в межах компетенції вимушене здійснювати заходи сповіщення всіма способами, які забезпечать відповідне охоплення військовозобов'язаних громадян України. Відповідно до статті 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України", — ідеться в повідомленні ТЦК.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 січня в Одесі працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) та службовці Національної гвардії провели рейд у громадському транспорті. Під час рейду вони зустріли одесита, який відмовлявся надати документи, що засвідчують особу. Пізніше сестра одесита заявила, що його нібито затримали.

Того ж дня, 9 січня, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що випадки, коли працівники ТЦК насильно хапають людей на вулиці, є порушенням законів. Він наголосив, що кожен такий інцидент має бути розслідуваний.