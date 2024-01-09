Показали документи і вивели: у Одесі ТЦК провів рейд у тролейбусі, — соцмережі (відео)

Працівники ТЦК вивели з громадського транспорту двох одеситів, які, ймовірно, відмовились надати документи. Після цього одного з них затримали, розповіла його сестра.

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9 січня в Одесі працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) та службовці Національної гвардії провели рейд у громадському транспорті. Під час рейду вони зустріли одесита, який відмовлявся надати документи, які посвідчують особу. Пізніше сестра одесита заявила, що його начебто затримали. Про подію розповіли у Telegram-каналі "Одеса Інфо".

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Зранку 9 січня у інформаційному пабліку повідомили, що працівники Терцентру працюють у громадському транспорті. Зокрема, у тролейбусах та трамваях звертаються до військовозобов'язаних з проханням показати військово-облікові документи і документи, які посвідчують особу. Не усі одесити погоджувались показати документи, тому декого вивели з транспорту. Наприклад, це сталось з двома чоловіками, яких висадили з тролейбуса на Фонтанці, ідеться в одному з дописів пабліку.

Рейд ТЦК в Одесі 9 січня - деталі Фото: Скриншот

Пізніше опублікували відео, зняте одеситом у тролейбусі. Відео зняте чоловіком, який розмістився на сидінні неподалік від дверей у тролейбус. У кадр потрапляє три-чотири військових — вони звертаються до того чи іншого чоловіка з проханням пред'явити документи.

За мить військові підходять до оператора, показують посвідчення Нацгвардії. Нацгвардієць попросив у одесита документи на підставі розпорядження коменданта: чути, що ідеться про військовий облік. Однак чоловік відмовився виконувати прохання: кілька разів вигукував, що не бажає нічого робити і взагалі не бачить нікого, кому він надав би свої документи.

"Не бажаю! Не бажаю! Влаштовуєте тут цирк! Кому? Кому [показувати документи — ред.]", — раз у раз повторював одесит.

Тим часом інші пасажири зауважили, що через інцидент можуть запізнитись на роботу — на цьому відео обривається. Автори пабліку повідомили, що отримали інформацію від сестри чоловіка на відео — зі слів жінки, його затримали.

На іншому відео, опублікованих прокремлівськими користувачами у соцмережі X, чути, як одесити та одеситки намагаються вигнати працівників ТЦК з тролейбуса та обзивають їх.

Поки що не відомо, як звати одесита, якого, ймовірно, затримали правоохоронці. На сторінці Facebook Одеського обласного Терцентру комплектування не коментували інцидент, який стався у Одесі зранку 9 січня. Також немає реакції від ГУ Нацполіції в Одеській області.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що українська армія дійсно потребує поповнення, щоб втримати позиції під час атак Росії, яка планує мобілізувати 400 тис. осіб. У Верховній Раді України почали розгляд законопроєкту про внесення змін у закон про мобілізацію. Серед пропозицій законотворців — посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та уникнення встановлення на військовий облік. Законопроєкту розглянули у профільному комітеті — на засідання прийшов Залужний та група військових з Генштабу. В підсумку документ відправили на доопрацювання, раніше писав Фокус.

Нагадуємо, 29 грудня ЗС РФ вкотре завдали удару по Україні ракетами й дронами-камікадзе. Внаслідок російського удару в Одесі сталось пошкодження житлового будинку: у пожежі згоріли мирні жителі міста.