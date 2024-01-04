Мобілізація в Україні: Залужний, Шаптала і Умєров висловилися про законопроєкт у Раді

За інформацією полковника СБУ Романа Костенка, законопроєкт про мобілізацію просуватиметься трьома можливими шляхами. Тим часом військове командування країни наполягає на вдосконаленні політики призову.

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Під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров наголосили на необхідності удосконалення політики мобілізації. Про це сказав полковник Служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко у коментарі "Укрінформу".

За словами Костенка, законопроєкт про удосконалення процедури проведення мобілізації в Україні має набути досконалого вигляду.

"Зранку на засідання комітету приходили Умєров, Залужний, Шаптала. Вони доносили нам необхідність удосконалення політики мобілізації та повʼязані з цим питання. Комітет ставив свої запитання. Також ми надавали свої пропозиції, але детально не обговорювали всі нюанси законопроєкту", — сказав Костенко.

Він додав, що очільник Міноборони, головнокомандувач ЗСУ і начальник Генштабу ЗСУ пішли, залишивши заступників міністра оборони для подальшого розгляду законопроєкту про мобілізацію.

"Прийшли інші міністри, не називатиму, хто саме. Зараз триває постатейний розгляд законопроєкту", — додав Костенко.

Він також зазначив, що обговорення урядового законопроєкту триває і триватиме ще кілька днів. За його словами, парламентарії і міністри детально пропрацьовують кожне положення документа, висловлюють свої пропозиції щодо їх удосконалення.

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Три варіанти просування розгляду законопроєкту про мобілізацію

Секретар оборонного парламентського комітету розповів і про долю законопроєкту, точніше про його просування.

За словами Костенка, є три варіанти подальшого просування розгляду законопроєкту:

голосування в першому читанні в сесійній залі і доопрацювання до другого читання на рівні комітету;

напрацювання в комітеті свого варіанту до першого читання;

голосування за направлення поданого законопроєкту на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи, тобто Кабінету міністрів.

У цьому контексті він зауважив, що Міністерство оборони України підтримує перший варіант і наполягає на оперативному ухваленні рішення щодо відповідного проєкту.

Нагадаємо, як сказав політолог Володимир Фесенко, в України немає іншого виходу, крім побудови системи достатньо ефективної мобілізації. За словами фахівця, потрібно негайно припинити популістський політичний футбол, коли різні державні інституції, окремі державні діячі і політичні партії намагаються перекласти політичну відповідальність за непопулярні рішення на когось іншого.