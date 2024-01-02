Мобілізація в Україні: у фракції "Слуга народу" повідомили про долю законопроєкту (відео)

Заступниця голови монобільшості заявила, що над законопроєктом про мобілізацію буде працювати комітет з питань безпеки та оборони, який врахує зауваження уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Related video

Верховна Рада не буде виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті. Над документом ще працюватимуть. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону.

За словами парламентарки, до 5 січня в парламенті має почати роботу велика міжвідомча робоча група, яка напрацює компромісний варіант законопроєкту, зокрема, з урахуванням зауважень уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Документ в нинішньому вигляді виносити до парламенту на голосування не будуть.

"Ми уже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроєкт не буде голосуватися і прийматися", — сказала Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що оновлена версія буде "більш компромісним варіантом" проєкту закону про мобілізацію. Він буде напрацьований Комітетом з питань безпеки та оборони.

Кравчук також наголосила на певних занепокоєннях щодо корупційних норм.

"Все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб", — додала вона.

Новий законопроєкт про мобілізацію та права людини: що відомо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявляв, що законопроєкт про мобілізацію порушує права українців, тож буде допрацьований.

Як сказав чиновник, в законопроєкті не можуть бути прямо порушені права, які є базовими. Під час першого аналізу Лубінець побачив, що деякі запропоновані норми суперечать Конституції.

Він припустив, що законопроєкт — це результат запиту на мобілізаційний ресурс від Збройних сил. Чиновник переконаний, що тут потрібно покладатися на думку керівництва ЗСУ: якщо війську потрібен новий закон про мобілізацію, це потрібно зробити.

Нагадаємо, що через необхідність посилення мобілізаційних заходів в Україні у Верховній Раді України було зареєстровано новий документ, який передбачає введення суворіших вимог до обліку та мобілізації громадян.