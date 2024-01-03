Мобілізація в Україні: юристка пояснила, чи змусять жінок ставати на військовий облік у 2024 році

Адвокатка Марія Левченко зауважила, що жінки, які стали на військовий облік, повинні будуть виконувати вимоги військкоматів про проходження ВЛК, повідомляти про зміну місця проживання, сімейного стану і так далі.

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У зв'язку з можливими змінами в законодавстві в українському суспільстві активно обговорюється тема мобілізації жінок. Про те, що чекає українок за умови, якщо законопроєкт №10378 дійсно буде прийнятий в тому вигляді, який нині існує на сайті Верховної Ради та кому обов'язково ставати на облік у 2024 році пояснила адвокатка Марія Левченко.

За словами юристки, у новому законопроєкті внесено уточнення, яке обов'язково включає на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою.

Однак Левченко нагадала, що відповідна норма була чинною й раніше, вона стосується усіх жінок із медичною освітою, навіть за умови, якщо вони ніколи не працювали за отриманою спеціальністю. Адвокатка наголосила, якщо ж українки цього не зроблять, то в 2024 році на них чекає адміністративна відповідальність за порушення відповідної вимоги.

Крім того, як додає юристка, існує також законопроєкт 10379, котрий вводить великі штрафи, зокрема до 17 тисяч гривень за порушення вимог ведення військового обліку, неповідомлення про сімейний стан, або обставини, передбачені чинним законодавством.

Також Левченко згадала про постанову Міноборони України під номером 313. У ній міститься перелік спеціальностей, причетних до медичних, зокрема — психологія. За її словами, згідно із цим переліком, жінки поки не будуть змушені ставати на військовий облік, адже ця вимога наразі залишається добровільною.

"Але якщо ви вже встали на облік, то ви будете змушені підкорятися чинним нормам закону щодо військового обов'язку і служби, так само як і чоловіки. Також на жінок поширюються такі ж вимоги до військового обліку, служби, відстрочки", — пояснила експертка.

Адвокатка зауважила, що жінки, які стали на військовий облік, мають виконувати вимоги військкоматів, такі як проходження ВЛК та повідомлення про зміни в місці проживання, сімейному стані і так далі.

Нагадаємо, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач заявив, що в Україні розширять мобілізацію. Це зроблять завдяки трьом категоріям громадян.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, що українські військові не зможуть демобілізуватися до кінця війни. Однак вони зможуть "частково демобілізуватися" або скористатися відпусткою.