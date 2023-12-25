Мобілізація в Україні: що буде з тими, хто не прийшов до військкомату після 27 років

Мобілізацію планують розширити. Серед нових категорій чоловіки, у яких закінчилася відстрочка, і ті, хто і зовсім не був узятий на військовий облік.

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В Україні планують розширити перелік осіб, які підлягають мобілізації. Йдеться про три категорії чоловіків, включно з тими, хто ухилявся від призову. Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, повідомляє hromadske.

Завдяки кому розширять мобілізацію

Збройні сили України планують розширити мобілізацію завдяки трьом категоріям громадян:

громадян, які були зняті з військового обліку до 2015 року і не були поновлені;

громадян, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

громадян, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік у зв'язку з ухиленням від виконання військового обов'язку.

Як повідомив Горбач, мета розширення мобілізації — забезпечити доукомплектування Сил оборони відповідно до наявної потреби.

Зміни в порядку мобілізації

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня заявляв, що Генштаб запропонував йому мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Він зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Генштаб мають відповісти на запитання, які цікавитимуть суспільство, якщо мобілізувати додаткові сили на фронт.

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Раніше, 12 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що в Україні готують "нові ініціативи" щодо мобілізації, і президент Володимир Зеленський уже дав вказівку. За його словами, у нестачі військових немає нічого несподіваного.