Призвати 500 тисяч осіб: де влада знайде гроші для посилення мобілізації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для посилення мобілізації потрібно 500 млрд грн. Така сума потрібна, щоб призвати до лав ЗСУ півмільйона осіб, про що просять у Генштабі. Фокус розбирався, де знайти необхідну кількість грошей.

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Під час пресконференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Генштаб звернувся до нього з питанням мобілізації. Військові пропонують призвати до лав ЗСУ додатково півмільйона осіб. Для забезпечення такої кількості мобілізованих, за словами Зеленського, потрібно 500 млрд грн. Таких грошей в України немає.

"Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримати цей напрямок. Тому що це питання насамперед людей, друге — це питання справедливості. Це питання обороноздатності і питання фінансів. Тому я як президент України, як людина, яка багато часу віддає тому, щоб знайти для України фінансову допомогу, хотів би розуміння від прем'єр-міністра, міністра фінансів, а звідки гроші?" — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що хоче почути аргументи, щоб підтримати таке рішення.

"Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримати цей напрямок", — сказав Зеленський.

Доведеться шукати компроміси

Пресконференція Володимира Зеленського 19 грудня мала підвести риску під низкою питань про мобілізацію, які останніми тижнями обговорювали в суспільстві. Найбільш чутливі з них — зниження віку призовників з 27 до 25 років, військовий облік жінок. Такі заходи обговорювалися політиками як можливе рішення для посилення мобілізації.

Варто зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні пресконференції Зеленського сказав, що мобілізацію потрібно не посилювати, а повернути в рамки, в яких це працювало раніше.

"Зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати і допомагати", — зазначив Главком.

За словами політолога Олександра Кочеткова, президент, розмірковуючи про мобілізацію, для якої потрібно 500 млрд грн, спробував дистанціюватися від чутливої для суспільства теми.

"500 млрд грн — велика сума. Ймовірно, до неї входить не тільки грошове забезпечення армії, а й озброєння, боєприпаси. Думаю, озвучена цифра була адресована нашим партнерам. При цьому Зеленський чітко дав зрозуміти, що мобілізація — це питання військових, уряду і народних депутатів, а президент — хвилюється за людей і країну, тому поки що не готовий підтримати призов пів мільйона людей. Це суто політична технологія. Таким чином президент відбудувався від незручної теми", — каже Фокусу Кочетков.

Політичний експерт Володимир Фесенко зазначає, що проблеми з грошима в Україні серйозні. Наступного року вони тільки посиляться, оскільки річний бюджет ухвалено, а західні партнери не поспішають виділяти допомогу.

"Половина бюджету фінансується за рахунок наших партнерів. А вони — не дають грошей на армію. Усе, що в нас є — внутрішні резерви. Вони обмежені. Щоб знайти додаткові кошти, доведеться дотримуватися балансу — на одного військового шість цивільних у тилу. Тому в перспективі може йтися не про збільшення чисельності армії, а про відновлення її боєздатності. Доведеться шукати компроміси", — каже Фесенко.

Для мобілізації знадобиться рік

Експерти зазначають, що основна проблема не в тому, щоб збільшити чисельність армії, а в тому — яким чином мобілізувати величезну кількість військовозобов'язаних.

"Система мобілізації не працює. Мене здивували слова Головкома, який сказав, що після того, як звільнили старих воєнкомів, нові не виконують плани [У бесіді з журналістами 18 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що звільнені обласні воєнкоми були професіоналами і знали, як робити свою роботу. Так він відповів на запитання про те, як їхнє звільнення вплинуло на мобілізацію — Ред.] Так старі теж не виконували. Усі, хто знайомі з ситуацією, знають — плани мобілізації були провалені ще минулого року. Механізм мобілізації неефективний. Нам потрібно створити систему. Тому питання не стільки, чи вистачить ресурсів", — додає Фесенко.

За словами військового аналітика "Інформаційного спротиву" Олександра Коваленка, щоб мобілізувати 450-500 тисяч українців, знадобиться рік. Інше питання — хто саме і в які підрозділи потрібен (водії-механіки танків, штурмовики, оператори ППО).

"Така кількість мобілізованих дозволить створити запас саме для ротації зараз і в майбутньому. Головне полягає в тому, що займатися тренуванням мобілізованих мають ті командири, які вже мають бойовий досвід і знають, як діяти на фронті", — каже Фокусу аналітик.

Фокус раніше з'ясував, навіщо у ВР обговорювали тему військового обліку жінок. За словами джерел Фокуса у Верховній Раді, "на папері" цієї норми не існує. Резонансну тему днями обговорювали в профільному комітеті, проте більшість народних депутатів висловилися проти.

Також Фокус повідомляв, що, за словами керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, мобілізацію в Україні не скасують, тому що рекрутинг не замінить 1,1 млн осіб.