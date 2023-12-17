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"У нас немає стільки людей": мобілізацію в Україні не скасують, — Буданов (відео)

Кирило Буданов, Буданов
Фото: Скриншот | Кирило Буданов переконаний, що українці не усвідомлюють свого "священного обов'язку"

Керівник ГУР розкритикував громадян за те, що вони не мають відчуття війни та тікають за кордон. Кирило Буданов підкреслив, що про відхід від мобілізації не варто і думати.

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Україні необхідна мобілізація, але проблему нестачі вмотивованих бійців вона не вирішує. Про це на дискусійній панелі "2024: виклики й перспективи" в рамках проєкту "Нова країна" заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, їх або війна застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли у перші пів року", — зазначив розвідник.

Він переконаний, що жоден рекрутинг не здатний покрити потреби України. З його слів, обсяги — "величезні".

"Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, щоб ми не підійшли до держтаємниці) мільйон сто. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може — виключно мобілізація", — сказав Буданов.

Він підтвердив, що усі добровольці — вже на службі. Українців можна примусово чи непримусово мобілізовувати, але постає питання мотивації. Рівень користі від незацікавленого солдата — "майже нульовий". Зі слів керівника ГУР, саме це і спостерігається останнім часом.

"Треба відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти — не можна. Мільйон сто не покриє ніякий рекрутинг. У нас немає стільки людей, охочих робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати. А це поточне. Ідуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно", — наголосив Буданов.

Чому українці не хочуть воювати?

Розвідник переконаний, що раніше українців відштовхувала від служби маленька зарплатня, але зараз у війську платять "гарні гроші".

"У нас більшість людей, на жаль, попри те, що всі кричать "Я — українець", "Україна понад усе" тощо, громадянами України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і це священний обов'язок — захищати цю країну. От тому й з'являються ці "львівські котли", "польське воєводство" абощо", — пояснив Буданов.

Він розповів, що попри масове вболівання за Україну багато хто тікає. На кордонах спостерігають "величезні черги".

"І сказати, що там тільки жінки й діти ― це неправда. Усі це чудово знають. Немає відчуття, що це твоя війна. І це дуже глибинна проблема", — додав керівник ГУР.

Нагадаємо, у ТЦК відповіли, чи посилюють мобілізацію в Україні та чому громадянам вручають повістки у громадських місцях.

Нардепка Мар’яна Безугла заявила, що в Україні потрібно мобілізувати жінок. З її слів, поки чоловіки не можуть виїжджати з країни через призов, жінки "шукають любовний інтерес в Європі".