"У нас немає стільки людей": мобілізацію в Україні не скасують, — Буданов (відео)

Керівник ГУР розкритикував громадян за те, що вони не мають відчуття війни та тікають за кордон. Кирило Буданов підкреслив, що про відхід від мобілізації не варто і думати.

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Україні необхідна мобілізація, але проблему нестачі вмотивованих бійців вона не вирішує. Про це на дискусійній панелі "2024: виклики й перспективи" в рамках проєкту "Нова країна" заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, їх або війна застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли у перші пів року", — зазначив розвідник.

Він переконаний, що жоден рекрутинг не здатний покрити потреби України. З його слів, обсяги — "величезні".

"Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, щоб ми не підійшли до держтаємниці) мільйон сто. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може — виключно мобілізація", — сказав Буданов.

Він підтвердив, що усі добровольці — вже на службі. Українців можна примусово чи непримусово мобілізовувати, але постає питання мотивації. Рівень користі від незацікавленого солдата — "майже нульовий". Зі слів керівника ГУР, саме це і спостерігається останнім часом.

"Треба відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти — не можна. Мільйон сто не покриє ніякий рекрутинг. У нас немає стільки людей, охочих робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати. А це поточне. Ідуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно", — наголосив Буданов.

Чому українці не хочуть воювати?

Розвідник переконаний, що раніше українців відштовхувала від служби маленька зарплатня, але зараз у війську платять "гарні гроші".

"У нас більшість людей, на жаль, попри те, що всі кричать "Я — українець", "Україна понад усе" тощо, громадянами України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і це священний обов'язок — захищати цю країну. От тому й з'являються ці "львівські котли", "польське воєводство" абощо", — пояснив Буданов.

Він розповів, що попри масове вболівання за Україну багато хто тікає. На кордонах спостерігають "величезні черги".

"І сказати, що там тільки жінки й діти ― це неправда. Усі це чудово знають. Немає відчуття, що це твоя війна. І це дуже глибинна проблема", — додав керівник ГУР.

Нагадаємо, у ТЦК відповіли, чи посилюють мобілізацію в Україні та чому громадянам вручають повістки у громадських місцях.

Нардепка Мар’яна Безугла заявила, що в Україні потрібно мобілізувати жінок. З її слів, поки чоловіки не можуть виїжджати з країни через призов, жінки "шукають любовний інтерес в Європі".