"Змінюються методи": у ТЦК відповіли, чи посилили мобілізацію в Україні (відео)

Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чому почали роздавати повістки на блокпостах і вулицях. За його словами, якщо не призивати "невмотивованих", то можна одразу здаватися.

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Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін відповів, чи відбувається в Україні посилення мобілізації. Про це відомо із сюжету "Суспільне Полтава".

"Посилити заходи мобілізації неможливо, тому що кількість особового складу в нас поки не збільшується. Штати, якими були на початку повномасштабного вторгнення, такі вони і є. Змінюються, можливо, методи, підходи. Посилення мобілізації саме особовим складом ТЦК немає та не передбачається найближчим часом", — пояснив Істомін.

Він розповів, що проведення мобілізації в Україні показало, що українці не дотримуються правил військового обліку. Саме через це, за його словами, повістки почали роздавати в громадських місцях.

"Під час адресного оповіщення було виявлено, що багато громадян порушують правила обліку та не повідомляють своєчасно про своє нове місце проживання. Якраз цей фактор став ключовим у тому, що почали оповіщення на блокпостах, на вулицях — те, що так не подобається громадянам", — зазначив речник ТЦК.

Він додав, що "за визначенням" приватні будови також вважають громадськими місцями. Тобто туди працівники ТЦК та поліціянти заходять без дозволів.

За словами Істоміна, в Україні зараз мало добровольців. Через це військкомати змушені мобілізувати чоловіків, які не бажають служити у війську.

"У такому випадку Україна повинна здатися, якщо не призивати невмотивованих. Але, як показує практика, невмотивований зараз громадянин, коли він проходить навчання, він як мінімум звикає до того, що він військовослужбовець, він звикає до відповідальності й набуває певної мотивації вже там", — розповів речник ТЦК.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла виступила за військовий облік і мобілізацію жінок. На її думку, поки чоловіки "все тягнуть", українки "шукають любовний інтерес у Європі".

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