"Меняются методы": в ТЦК ответили, усилили ли мобилизацию в Украине (видео)

Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин рассказал, почему начали раздавать повестки на блокпостах и улицах. По его словам, если не призывать "немотивированных", то можно сразу сдаваться.

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Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин ответил, происходит ли в Украине усиление мобилизации. Об этом известно из сюжета "Суспільне Полтава".

"Усилить меры мобилизации невозможно, потому что количество личного состава у нас пока не увеличивается. Штаты, какими были в начале полномасштабного вторжения, такие они и есть. Меняются, возможно, методы, подходы. Усиление мобилизации именно личным составом ТЦК нет и не предвидится в ближайшее время", — объяснил Истомин.

Он рассказал, что проведение мобилизации в Украине показало, что украинцы не соблюдают правила воинского учета. Именно поэтому, по его словам, повестки начали раздавать в общественных местах.

"Во время адресного оповещения было выявлено, что многие граждане нарушают правила учета и не сообщают своевременно о своем новом месте жительства. Как раз этот фактор стал ключевым в том, что начали оповещение на блокпостах, на улицах — то, что так не нравится гражданам", — отметил представитель ТЦК.

Он добавил, что "по определению" частные строения также считают общественными местами. То есть туда работники ТЦК и полицейские заходят без разрешений.

По словам Истомина, в Украине сейчас мало добровольцев. Поэтому военкоматы вынуждены мобилизовать мужчин, которые не желают служить в армии.

"В таком случае Украина должна сдаться, если не призывать немотивированных. Но, как показывает практика, немотивированный сейчас гражданин, когда он проходит обучение, он как минимум привыкает к тому, что он военнослужащий, он привыкает к ответственности и уже приобретает определенную мотивацию уже там", — рассказал представитель ТЦК.

Напомним, народная депутатка Марьяна Безуглая выступила за воинский учет и мобилизацию женщин. По ее мнению, пока мужчины "все тянут", украинки "ищут любовный интерес в Европе".

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