Мобилизация в Украине: как могут наказать мужчин за игнорирование повестки

Национальная полиция имеет право осуществлять административное задержание военнообязанных, нарушивших законодательство о мобилизационной подготовке и доставлять их в ТЦК.

Related video

Адвокат Татьяна Даниленко заявила, что игнорирование повестки, которая была вручена с соблюдением требований закона, считается нарушением правил мобилизации. Об этом она сообщила в комментарии NV.

Наказание за игнорирование повестки

Даниленко рассказала, что военнообязанного, который не пришел в ТЦК и СП в указанное в повестке время, могут ждать санкции:

административная ответственность согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) — штраф в размере от 1 700 до 3 400 грн (3 400 — 5 100 грн для должностных лиц), если речь идет о повестке для уточнения данных или прохождения ВВК;

уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава согласно статье 335 УКУ — ограничение свободы на срок до трех лет.

уголовная ответственность за уклонение от призыва лиц из числа резервистов в особый период согласно статье 336 УКУ — лишение свободы сроком от трех до пяти лет, если речь идет о "боевой" повестке.

Важно

"Это абсурд и сюр": правила мобилизации нужно изменить, — командир 3 ОШБр (видео)

Когда могут задержать военнообязанного

Нацполиция имеет право осуществлять административное задержание военнообязанных, нарушивших законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в ТЦК и СП, в соответствии со статьей 259 и 262 КУоАП, часть третья статьи 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно статье 210 и 210-1 КУоАП ТЦК и СП формирует документы о нарушении законодательства о воинском учете или мобилизации и отправляет в полицию требование задержать военнообязанного, который получил повестку, однако не явился в военкомат. В результате полиция может задержать из-за наличия материалов, подтверждающих совершение админправонарушений. Адвокат в случае отсутствия соответствующего требования и надлежащих документов советует отказываться пройти к автомобилю или проехать с указанными лицами.

Что делать, когда военнообязанного незаконно доставили в ТЦК

Татьяна Даниленко рассказала, что если мужчину незаконно доставили в ТЦК, нужно требовать адвоката и ничего не подписывать.

"Требуйте присутствия понятых, чтобы засвидетельствовать ваш отказ подписывать протокол, укажите в протоколе, что задержание незаконно, и вам отказывают в предоставлении правовой помощи, если такой факт имеет место. Не подписывайте никаких бумаг, повесток и т. п. Ведь, подписав, можете взять на себя обязательства, которые потом придется выполнять", — сказала она.

По ее словам, задержание не может быть дольше трех часов, поэтому по истечении этого времени гражданин может встать и уйти. В случае препятствования этому стоит позвонить на линию 102 и горячую линию Минобороны. Кроме этого, можно попросить родственников, чтобы те пошли в любой суд, в территориальной юрисдикции которого находится место, где вас удерживают, и просили немедленно доставить вас в суд для решения вопроса о законности вашего содержания.

"Следует безотлагательно сообщить о нарушении Министерство обороны, а также зарегистрировать заявление о преступлении, которое должно быть внесено работниками полиции в течение 24 часов в ЕРДР, а выписка предоставлена на руки заявителю. После чего в уголовном производстве начинается досудебное следствие и устанавливаются все обстоятельства", — пояснила адвокат.

Она отметила, что в случае невнесения сведений о преступлении в ЕРДР, гражданину нужно обжаловать отказ или бездействие правоохранителей в суде.

Напомним, правила воинского учета для женщин предусматривают выполнение обязанностей службы в запасе. Речь идет об обновлении персональных данных, запрет покидать место жительства без разрешения ТЦК, взятие на учет после смены места жительства, явку в ТЦК в случае вручения повестки, прохождение ВВК, мобилизацию.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская рассказала, что мобилизация в Украине имеет определенные проблемы. По ее словам, они связаны с расхолаживанием общества "победой уже завтра", методами работы ТЦК и отношением к военным.