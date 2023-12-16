"Это абсурд и сюр": правила мобилизации нужно изменить, — командир 3 ОШБр (видео)

Командир 1-го штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко с позывным "Ролло" сказал, что мобилизация должна проводиться жестче, в более широком формате. Он считает, что необходимо мобилизовать студентов и "максимально всех".

Related video

Правила мобилизации в Украине необходимо изменить. Об этом заявил командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко "Ролло" эфире телеканала "1+1".

"Во-первых, закон о мобилизации волнует. Тема вручения повесток и тема уклонистов – это просто абсурд и какой-то сюр. Не могу передать эмоции теми словами, которыми можно говорить в прямом эфире", — сказал он.

По словам Горбатенко, мобилизация должна проводиться жестче, в более широком формате. Он считает, что необходимо мобилизовать студентов и "максимально всех".

"Проблема же не только в людях-уклонистах, проблема в ТЦК, есть коррупционная составляющая", — сказал он.

Военный отметил, что надо на законодательном уровне ввести уголовную ответственность уже при первом отказе от повестки.

"Плюс Российская Федерация расплела кучу юристов, оказывающих помощь, как "откосить" от повестки… Это должен быть законодательный комплекс: с первого раза наступает уголовная ответственность за неявку, за непрохождение (ВЛК) и т.д. Также ТЦК должны нести ответственность уголовную, за них нужно серьезнее взяться", — сказал Горбатенко.

Военный также сказал, что люди боятся повесток из-за того, что не представляют, что происходит в армии и на фронте.

"Нужно понимать, что дальше идет процесс подготовки. Потом процесс слаживания… индивидуальная подготовка, слаживания, подготовка специалистов, формирование новых бригад. И ты попадаешь в бой", — сказал Горбатенко.

Он считает, что это проблемы должен решать Генштаб. Это стратегическое решение по подготовке, по комплектации новых и уже существующих бригад.

Петр Горбатенко о мобилизации (смотреть с 10:30)

Напомним, что в Раде объяснили, почему в селах чаще забирают мужчин в ВСУ. В крупных городах мужчин найти сложнее — они часто там не прописаны или живут не по адресу, где зарегистрированы, из-за чего исчезает возможность вручать повестки таким образом.