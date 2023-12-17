"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая призвала мобилизовать женщин в Украине (фото)

Нардеп раскритиковала украинок за то, что они якобы сбрасывают трудности на мужчин. По ее словам, "нашим цветочкам Европы лучше".

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Народная депутатка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление о мобилизации в Украине. Об этом известно из ее публикации в соцсетях от 16 декабря.

По словам парламентария, Генштаб ВСУ против воинского учета женщин из-за "негатива".

"А грести всех подряд мужчин, больных, почти пожилого возраста в ТЦК СП — позитив? А убивать штурмом посадок для галочки — позитив? А отказываться от любых вариантов демобилизации и ротаций — позитив?", — написала Безуглая.

Она отметила, что часть военнослужащих "живет на паркете" и содержит жен на свои зарплаты в то время, как другие получают "бумажную фигню-задание" на востоке. Пока мужчины не могут выезжать за границу из-за мобилизации, "кто-то" якобы "ищет любовный интерес в Европе".

"Равенство прав!", — добавила нардеп.

Она отметила, что действительно воюют только 300 тысяч военных, а получают денежное обеспечение еще 700 тысяч. Безуглая заверила, что проверка — неизбежна.

"И если придут женщины на небоевые должности, что будет с тыловыми, которые так хорошо устроились уже два года. Неужели отправят в боевые подразделения? А как же кум, не поможет? Неужели сможем кого-то ротировать, демобилизовать?!", — добавила Безуглая.

По ее словам, в случае введения воинского учета женщин и мобилизации их на небоевые должности, можно будет открыть границы и для украинок, и для украинцев.

Публикация Безуглой от 16 декабря Фото: Скриншот

В "ТСН" передали, что в комментариях у депутатки уточнили, будет ли это прописано в законе. Речь идет о том, чтобы женщин могли мобилизовать только в тыл.

"Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть то все мужики тянут; нашим цветочкам Европы лучше", — ответила Безуглая.

Ответ Безуглой в комментариях Фото: ТСН

Также в комментариях парламентарию предложили добровольно мобилизоваться вместе. В ответ она объяснила, что нужна в тылу.

"Кто будет осуществлять надзор и писать законы? Поможете? Попробуйте повоевать хоть с одним напыщенным генералом за изменение какого-то правила. Посмотрела бы на Вас", — написала нардеп.

Ответ Безуглой в комментариях Фото: Скриншот

Напомним, 5 декабря Марьяна Безуглая заявляла, что Украина должна отойти от волонтерства в 2024 году. По ее словам, лучшее волонтерство — это мобилизация в ВСУ.

Ранее нардеп от "Слуги народа" попала в скандал из-за громкого заявления о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Она обвинила военачальника в отсутствии планов на следующий год.