"Шукають любовний інтерес у Європі": Безугла закликала мобілізувати жінок в Україні (фото)

Нардепка розкритикувала українок за те, що вони нібито скидають труднощі на чоловіків. За її словами, "нашим квіточкам Європи краще".

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Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву про мобілізацію в Україні. Про це відомо з її публікації в соцмережах від 16 грудня.

За словами парламентарки, Генштаб ЗСУ проти військового обліку жінок через "негатив".

"А гребти всіх підряд чоловіків, хворих, майже літнього віку в ТЦК СП — позитив? А вбивати штурмом посадок для галочки — позитив? А відмовлятися від будь-яких варіантів демобілізації та ротацій — позитив?" — написала Безугла.

Вона зазначила, що частина військовослужбовців "живе на паркеті" й утримує дружин на свої зарплати, тоді як інші отримують "паперову фігню-завдання" на Сході. Поки чоловіки не можуть виїжджати за кордон через мобілізацію, "хтось" нібито "шукає любовний інтерес в Європі".

"Рівність прав!" — додала нардепка.

Вона зазначила, що дійсно воюють лише 300 тисяч військових, а отримують грошове забезпечення ще 700 тисяч. Безугла запевнила, що перевірка — неминуча.

"І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що то буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки. Невже відправлять в бойові підрозділи? А як же кум, не допоможе? Невже зможемо когось ротувати, демобілізувати?!" — додала Безугла.

За її словами, у разі запровадження військового обліку жінок і мобілізації їх на небойові посади, можна буде відкрити кордони і для українок, і для українців.

Публікація Безуглої від 16 грудня Фото: Скриншот

У "ТСН" передали, що в коментарях у депутатки уточнили, чи буде це прописано в законі. Йдеться про те, щоб жінок могли мобілізувати лише в тил.

"Наші квіточки не народжені для труднощів, хай то все мужики тягнуть; нашим квіточкам Європи краще", — відповіла Безугла.

Відповідь Безуглої в коментарях Фото: ТСН

Також у коментарях парламентарці запропонували добровільно мобілізуватись разом. У відповідь вона пояснила, що потрібна в тилу.

"Хто буде здійснювати нагляд і писати закони? Допоможете? Спробуйте повоювати хоч із одним пихатим генералом за зміну якогось правила. Подивилася б на Вас", — написала нардепка.

Відповідь Безуглої в коментарях Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 грудня Мар’яна Безугла заявляла, що Україна має відійти від волонтерства у 2024 році. За її словами, найкраще волонтерство — це мобілізація в ЗСУ.

Раніше нардепка від "Слуги народу" потрапила в скандал через гучну заяву про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона звинуватила воєначальника у відсутності планів на наступний рік.